ארגון רבני צהר מגיב היום (רביעי) לעמדה שהציג נשיא ישיבת "עטרת כהנים" הרב שלמה אבינר בסוגיית התמודדותו של יוסף חדאד לכנסת וקריאתו שלא לתמוך בו.

בארגון מבהירים כי גדולי הפוסקים כבר קבעו שמותר לבחור לכנסת גם מי שאינם יהודים, וטוענים כי "דווקא בתקופה שבה יש גורמים בציבור הלא יהודי שמסיתים נגד מדינת ישראל, עלינו לחזק ולהעצים את אותם אזרחים ערבים שמכירים במדינת ישראל, בזהותה היהודית ובריבונותה".

הרבנים התייחסו לפעילותו של חדאד וציינו: "יוסף חדאד הוא אדם שפעל ופועל רבות למען מדינת ישראל, בארץ ובעולם, ואף נפצע במהלך שירותו הצבאי בהגנת המדינה. כבר בתנ"ך אנו מוצאים דוגמה למנהיגות שאינה נמדדת רק על פי מוצא. דוד המלך מינה את איתי הגיתי, שהיה נוכרי, למפקד בכיר בצבאו - משום שהיה אדם נאמן שפעל למען המלך ולמען הממלכה".

בהודעת הארגון הוסבר כי השילוב של אזרחים נאמנים במערכות המדינה משרת את חוסנה של ישראל: "גם היום, במדינת ישראל, ישנם אזרחים שאינם יהודים שפועלים במסירות למען המדינה, מגינים עליה ותורמים לחוסנה. מינוי וקידום של אנשים כאלה, כאשר הם זוכים לאמון הציבור ופועלים בנאמנות למדינה ולחוקיה, אינו סתירה לזהותה היהודית של ישראל - אלא ביטוי לעוצמתה של המדינה וליכולתה לשלב בתוכה את כלל אזרחיה".

לדברי הרבנים "גדולי הפוסקים, ובראשם הרב הרצוג והרב וולדנברג, כבר קבעו שמותר לבחור לכנסת גם מי שאינם יהודים, וכי ההגבלות על מינוי 'מלך' אינן מתייחסות לשלטון דמוקרטי מודרני. בהתאם לכך, מותר להצביע למועמד ערבי הנאמן למדינה, ואכן לאורך כל שנות המדינה היו שותפים בכנסת ובממשלה יהודים ושאינם יהודים".

את דבריהם חתמו בקריאה לחיזוק הגורמים הנאמנים במגזר: "דווקא בתקופה שבה יש גורמים בציבור הלא יהודי שמסיתים נגד מדינת ישראל ונגד האפשרות לחיים משותפים, עלינו לחזק ולהעצים את אותם אזרחים ערבים שמכירים במדינת ישראל, בזהותה היהודית ובריבונותה, ופועלים למען ביטחונה ושגשוגה".

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אמש פורסם לראשונה בערוץ 7 כי הרב אבינר, נשאל האם אפשר מבחינה הלכתית להצביע למפלגה של וינטר שבה מועמד גוי - יוסף חדאד, מוצב במקום השני ברשימה, והשיב כי 'בוודאי שלא'.

לדבריו, "ודאי שלחבר גוי צריך להתייחס יפה אם הוא מתאים להגדרת גר תושב, אבל אי אפשר לתת לו תפקידי הנהגה על האומה".

הרב אבינר הפנה בעניין זה לרמב"ם בהלכות מלכים, והוסיף כי גם מי שמוגדר "חסיד אומות העולם" אינו יכול להיות מנהיג בארץ ישראל. עם זאת הבהיר כי אין בכך שלילה של מעמדו כאזרח, ואמר, "הוא יכול להיות בתור אזרח פרטי. זה כן, אבל לא בתור מנהיג".

יש לציין כי השואל ציין שמדובר במפלגה שבה הגוי ממוקם במקום השני ברשימה, תוך שהוא רומז ליוסף חדאד אשר מוצב במקום זה ברשימתו של עופר וינטר, אך לא ציין במפורש את שמו.