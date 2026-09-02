מתאם פעולות הממשלה בשטחים פנה לתושבי רצועת עזה והציג שורת צעדים שננקטו לשיפור המצב הבריאותי והסביבתי ברצועה. במתפ"ש טענו כי הצעדים קודמו גם בעקבות תגובות ובקשות שהתקבלו מתושבים.

"בזמן שבריוני חמאס עסוקים במאבקי ההישרדות העלובים שלהם ומתעלמים לחלוטין מהצרכים היומיומיים שלכם, אנו מקשיבים לכם ומקדישים תשומת לב לצרכיכם", נכתב בהודעה שפורסמה בעמוד הפייסבוק הרשמי של מתפ"ש.

לפי הנתונים שפרסם מתפ"ש, יותר מ-70 אלף מטר מעוקב מים מסופקים מדי יום באמצעות ארבעה קווי מים, שני מתקני התפלה, 170 בארות ו-250 מכליות מים ניידות.

בנוסף הוכנסו מאות בתי שימוש למרכזי מחסה, ותואמו הגעת מכליות מים ופינוי פסולת באזורים שונים בהתאם לבקשות התושבים.

במתפ"ש הוסיפו כי לרצועה הוכנס ציוד שנועד לשיפור מערכות הביוב וההיגיינה, ובהם צינורות מים, טבליות כלור, משאיות לאיסוף פסולת ומכליות מים. כמו כן אושרו אתרים נוספים לפינוי פסולת.

על פי ההודעה, במאמץ לחיזוק בריאות הציבור וההיגיינה ברצועה משתתפים גם גופים בינלאומיים. בין היתר צוין כי איחוד האמירויות מקדם פרויקטים ברצועה, ובהם קמפיין שנועד להתמודד עם התפשטות חולדות, מכרסמים ומזיקים.