גולדקנופף יצא מכלא 10 - ותקף דוברות

יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף ביקר היום (רביעי) בכלא 10 ונפגש עם עריקים חרדים המוחזקים במקום. בצאתו קרא לשר הביטחון להקל בנהלים הנהוגים כלפיהם ולפעול לשחרורם לקראת ראש השנה, יום הכיפורים וחג הסוכות.

"אני היום שוב יוצא מכלא 10. ביקרתי אצל העצורים בגין עוון לימוד תורה", אמר גולדקנופף. לדבריו, הוא קיווה לצאת הפעם מהביקור בתחושה טובה יותר לאחר שיפגוש את העצורים.

גולדקנופף טען כי תנאי הכליאה והנהלים כלפי העצורים מחמירים מדי. "האנשים האלה רעבים, האנשים האלה לא מרגישים טוב", אמר, וטען כי נוהגים בהם בקפדנות יתרה.

יו"ר יהדות התורה פנה לשר הביטחון וביקש ממנו לבחון יחד את הנהלים בכלא. "בוא נשב על הנהלים הקפדניים שנמצאים כאן", אמר, וטען כי יש לבחון אם הם מתאימים למי שלדבריו נעצרו בשל לימוד תורה.

בהמשך התייחס גולדקנופף לחגי תשרי הקרבים ולכך שבכלא נערכים להקמת סוכות עבור הכלואים. הוא תהה מדוע העצורים צריכים לחגוג את חג הסוכות בכלא במקום לשוב לבתיהם ולחגוג לצד בני משפחותיהם.

גולדקנופף קרא לשחרר את העריקים החרדים לקראת החגים. "את החגים הם צריכים לעשות בבית, עם המשפחה ולא כאחרוני הפושעים בבית הכלא", אמר.