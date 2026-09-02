המתיחות בין המפלגות הערביות עולה מדרגה לקראת הבחירות, על רקע החלטת רע"מ לצרף לשורותיה את חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ'.

פאדי עג'אווי, חבר הלשכה הפוליטית ברע"מ, טוען כי למרות חילופי הדברים הפומביים אין חילוקי דעות בין מפלגתו לבין הרשימה המשותפת.

דבריו מגיעים לאחר שיו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין מתח ביקורת על החלטת רע"מ לצרף את סגלוביץ', במקום לחבור לרשימה המשותפת כשותפה. עג'אווי טען מנגד כי הרשימה המשותפת מתמודדת עם משבר פנימי ומנסה להסיט את תשומת הלב ממנו לעבר רע"מ.

בשיחה עם אתר החדשות הערבי-ישראלי "אל-ג'רמק" הסביר עג'אווי כי רע"מ בחרה שלא להשיב להודעה שפרסמה נגדה הרשימה המשותפת. לדבריו, ההחלטה שלא להגיב נועדה לשמור על אחדות השורות לקראת הבחירות לכנסת.

לצד הביקורת, עג'אווי הציג אפשרות לשיתוף פעולה בין הרשימות גם אם יתמודדו בנפרד. לדבריו, רע"מ מעוניינת לחתום על הסכם עודפים עם הרשימה המשותפת ולהגיע עמה ל"אמנת כבוד", שתמנע עימותים בין המפלגות הערביות במהלך מערכת הבחירות.

"לא אכפת לי מי נושא באחריות. אני מסתכל קדימה. האינטרס של החברה הערבית חייב להיות מעל לכל שיקול", אמר עג'אווי.

עג'אווי התייחס גם לשיעור ההצבעה בחברה הערבית וקרא להשתתפות נרחבת בבחירות. לדבריו, הצבעה מסיבית למפלגות הערביות הכרחית לנוכח מה שהוא מגדיר כסכנה פוליטית וגורלית הנשקפת לחברה הערבית.