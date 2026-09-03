חמישה ימים לפני סגירת הרשימות לכנסת, סקר חדשות 14 שנערך על ידי שלמה פילבר ופורסם היום (חמישי) מעניק לגוש הימין 63 מנדטים. גוש השמאל-מרכז מקבל 45 מנדטים והמפלגות הערביות זוכות יחד ב-12 מנדטים.

הליכוד מוביל בסקר עם 31 מנדטים ושומר על כוחו מהסקר הקודם. מפלגת ישר ניצבת במקום השני עם 22 מנדטים, ירידה של שניים, בעוד ש"ס זוכה ב-10 מנדטים.

מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט מתחזקת בשלושה מנדטים ומגיעה ל-9. הדמוקרטים נותרת עם 8 מנדטים, ויהדות התורה עולה במנדט ומקבלת גם היא 8.

הציונות הדתית וזהות מקבלות יחד 7 מנדטים, יומיים לאחר ההודעה על האיחוד ביניהן. עוצמה יהודית נותרת עם 7 מנדטים, וכך גם רשימת חד"ש-תע"ל-בל"ד.

ישראל ביתנו יורדת במנדט ומקבלת 6, ואילו רע"ם זוכה ב-5 מנדטים. מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר, שקיבלה 4 מנדטים בסקר הקודם, אינה עוברת הפעם את אחוז החסימה ומקבלת 2.7% מהקולות.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות גם בית ציוני מילואימניקים בראשות חילי טרופר ויועז הנדל עם 1.3%, כחול לבן עם 1.2%, נעם לישראל עם 0.3% ומפלגת האחדות עם 0.1%.