מסע מחקר היסטורי ומבצעי מורכב בלב אוקראינה הגיע ליומו המוצלח: חוקרים מהמרכז לאמנות יהודית באוניברסיטה העברית בירושלים, בשיתוף הקהילה היהודית המאוחדת באוקראינה, השלימו במחצית השנייה של אוגוסט 2026 משלחת עומק מיוחדת בשטח פודוליה ההיסטורית.

במסגרת המשלחת, סרקו אנשי האקדמיה יותר מ-30 בתי כנסת עתיקים ברחבי האזור, בחנו בקפדנות את מצבם המבני, בדקו את מידת השתמרות האדריכלות הייחודית שלהם, ובחלק מן המבנים אף הצליחו לתעד אלמנטים של עיצוב פנימי ועיטורים ששרדו את פגעי הזמן והמלחמות.

כלל החומרים, השרטוטים והצילומים שנאספו בעבודת השטח הקפדנית ישמשו כתשתית להפקת ספר מקיף וראשוני מסוגו בשם "בתי הכנסת של אוקראינה: פודוליה", אשר עתיד לראות אור בהוצאת המרכז לאמנות יהודית.

הספר החדש מהווה המשך ישיר למחקר המונומנטלי שפורסם ב-2017 על ידי חוקרי המרכז, סרגיי קרבצוב ולדימיר לוין, סדרת "בתי הכנסת של אוקראינה: ווהלין".

אותה יצירה קלאסית השתרעה על פני שני כרכים עצומים - 848 עמודים ובהם 1,220 תצלומים, מפות ושרטוטים - ותיעדה את מצבם של 39 בתי כנסת ששרדו ו-302 מבנים שאבדו ב-23 ערים ועיירות שונות.

לצד הוצאת הספר, הנתונים העדכניים שנאספו בסיור יוטמעו באופן מידי ב"אינדקס לאמנות יהודית ולתרבות חומרית על שם בצלאל נרקיס".

מדובר במאגר הדיגיטלי השיטתי והגדול ביותר בעולם בתחום, הכולל נכון להיום למעלה מ-632 אלף תמונות המתעדות יותר מ-57 אלף פריטי מורשת, בהם מבני דת יהודיים, תשמישי קדושה נדירים, כתבי יד עתיקים ויצירות אמנות.

ויטלי קומזין, מנהל הקהילה היהודית המאוחדת של אוקראינה, התייחס לסיום המסע ומסר: "אנו אסירי תודה לאוניברסיטה העברית בירושלים על שיתוף הפעולה ההדוק והחשוב הזה. אנו מקווים ומשוכנעים שהספר העתידי יעורר עניין רב ויחבר אל שורשיהם את צאצאי העולים מפודוליה, שרבים מהם מתגוררים כיום בישראל ובארצות הברית".