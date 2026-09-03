האזהרה של ישראל כ"ץ למנהיגי איראן אלעד מלכה, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ משגר היום (חמישי) אזהרה חריפה למשטר בטהרן לבל ינסה לתקוף את ישראל.

"תקיפה איראנית על ישראל תשחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן. נכה בכל התשתיות הלאומיות הצבאיות והאזרחיות באיראן - כולל תשתיות האנרגיה - ונחזיר את איראן עמוק לתקופת האבן והחושך", אמר כ"ץ בטקס הרמת כוסית לקראת ראש השנה במשרד הביטחון.

כ"ץ התייחס למאזן ההרתעה מול האיראנים וציין כי "משטר האייתולות באיראן יודע היטב למה הוא לא תוקף את ישראל אחרי שהיכינו בהם בעוצמה פעמיים, השמדנו את תוכנית הגרעין וחיסלנו את חמינאי ופגענו קשות ביכולותיהם האסטרטגיות".

לדברי שר הביטחון, במערכת הביטחון מזהים התפתחויות שעשויות להשפיע על מהלכי המשטר האיראני. "יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו איראן נתונה והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש. תקיפה איראנית על ישראל תשחרר אותנו מכל מגבלה, נכה בכל התשתיות - כולל תשתיות האנרגיה - ונחזיר את איראן לתקופת האבן והחושך".

בתוך כך, העיתון "וול סטריט ג'ורנל" דיווח הבוקר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בוחן את האפשרות להכריז באופן רשמי כי הלחימה מול איראן הגיעה לסיומה.

על פי הדיווח, הנשיא ניהל שיחות חסויות עם גורמים בכירים בסוגיה האם לצאת בהצהרה פומבית לגבי סיום הלחימה, ומקורות אמריקניים מציינים כי בשלב זה עמדתו נוטה לכיוון חיובי.

בבסיס תפיסתו של הממשל עומדת ההערכה כי המנגנון הכלכלי והסנקציות הציבו מחנק שיאלץ את השלטון האיראני לנטוש את שאיפותיו הגרעיניות או שיביאו לקריסתו הפנימית.

במקביל למגמה זו, שר המלחמה פיט הגסת' חתם על הוראה להארכת פריסת הכוחות האמריקניים ברחבי המזרח התיכון עד לשנת 2027.