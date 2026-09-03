עמרי רונן, מועמד ברשימת "הדמוקרטים" ופעיל "אחים לנשק", הסיר מהרשת סרטון תעמולה שנוצר באמצעות בינה מלאכותית.

הצעד בוצע בעקבות התראה משפטית שקיבל מתנועת "אם תרצו", אשר הבהירה כי בכוונתה לעתור לוועדת הבחירות המרכזית בבקשה להוצאת צווים דחופים - אם התוכן לא יוסר באופן מיידי.

בפנייה, שנשלחה באמצעות משרד עורכי הדין בן ארי, מרנס, תכלת ושות', נטען כי רונן ביצע שימוש בוטה ולא חוקי בנכסי צה"ל, בנשק ובציוד צבאי. על פי הטענות, "הסרטון הציג סצנה מתוסרטת ומבויימת המדמה לחימה מבצעית של חיילים, וכל זאת במטרה לגרוף רווח פוליטי במסגרת תעמולת בחירות".

ב"אם תרצו" טענו כי המהלך מהווה הפרה של סעיפים 2א ו-2ב(ב) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), האוסרים על שימוש בנכסי ציבור ומשאבי צה"ל בתעמולה, במטרה למנוע זיקה בין הצבא למפלגה פוליטית ולשמור על מעמדו הממלכתי.

בתגובה רשמית שהועברה מטעם עורכי הדין של המפלגה, דחה רונן את ההאשמות. בתגובתו טען כי חל שיהוי ניכר ממועד פרסום הסרטון ועד לקבלת המכתב, ואף הוסיף כי הפנייה הייתה "לקונית וחסרת פירוט".

למרות הנימוקים שהוצגו בתגובה הרשמית, לאחר פניית היועץ המשפטי של התנועה החליט רונן להסיר את הפרסום מכלל החשבונות שלו ברשתות החברתיות.

מתן ג'רפי מנכ''ל אם תרצו הגיב: ''עמרי רונן התבלבל, הוא חשב משום מה שנוותר לו ונאפשר לו להמשיך לבזות את צה"ל וחייליו. עם ישראל לא ישכח ולא יסלח לאנשי אחים לנשק. אנחנו נביס את אנשי אחים לנשק בכל זירה ציבורית עד שהם ייעלמו מחיינו''.