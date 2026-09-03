הרב אליקים לבנון, רב השומרון, התייחס היום (חמישי) בריאיון לכאן רשת ב' לדברי נשיא ישיבת עטרת כהנים הרב שלמה אבינר, שקרא לא להצביע למפלגתו של עופר וינטר בשל מועמדות יוסף חדאד - שאינו יהודי.

"אני לא בעד להצביע למפלגות קטנות, אבל הלכתית מותר ואפשר להצביע ליוסף חדאד", אמר הרב לבנון.

הוא התייחס בדבריו גם לציטוט מהרמב"ם שהביא הרב אבינר, האוסר על מינוי נשים לתפקידים ציבוריים: "אנחנו ממנים נשים לתפקידים ציבוריים, וסליחה על האמירה העתיקה שגולדה מאיר הייתה 'הגבר היחיד' בממשלה אז גם היום אנחנו מוצאים חריגים. גם באומות העולם, אלה שתומכים בעמדתנו, אפשר להצביע עבורם".

מוקדם יותר השבוע, התייחס הרב אבינר להצטרפותו של חדאד למפלגת "עמך ישראל" ואמר כי "אי אפשר לתת לגוי תפקידי הנהגה על האומה בישראל. צריך להתייחס יפה לגוי אם הוא מתאים להגדרת גר ותושב. אי אפשר לתת לו תפקידי הנהגה על האומה. גם אם הוא חסיד אומות עולם לא יכול להיות מנהיג בארץ ישראל. הוא יכול להיות בתור אזרח פרטי, לא בתור מנהיג".

בתגובה לדבריו, וינטר אמר כי "מי שראוי להילחם ולהיפצע - ראוי גם להנהגה. הם היו מספיק ראויים להיפצע ואף ליפול למען המדינה, הם היו מספיק ראויים שנלך אחריהם בקרבות, והם ראויים מספיק כדי להנהיג. יוסף אחי, אני גאה בך שהיית מפקד ומנהיג לוחמים בגולני, גאה בך על שסיכנת את חייך למען עם ישראל ונפצעת בקרב".