שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נעצרו בחשד שתקפו אב שכול מחיפה בעכו העתיקה בעקבות עימות בין כלבים.

על פי המשטרה, הקורבן, שאיבד את בתו בטבח במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, נפצע כתוצאה מהתקיפה.

האירוע התרחש בשבת האחרונה, בעת שהאב טייל עם כלבו בעכו העתיקה. מחקירת המשטרה עולה כי עימות התפתח בין כלבו לבין כלב אחר, שבעליו טענו כי הותקף.

לטענת המשטרה, בעקבות הוויכוח החלו החשודים לתקוף את האב באלימות וגרמו לפציעתו. שוטרי תחנת עכו במרחב אשר פתחו בחקירה ובפעולות מודיעיניות ומבצעיות לאיתור המעורבים.

כעבור זמן קצר הצליחו החוקרים לזהות שני חשודים תושבי עכו העתיקה. לפנות בוקר פשטו בלשי התחנה, לוחמי ימ"ס, צוותי יס"מ וסיירים על בתיהם ועצרו אותם.

השניים הועברו לחקירה בתחנת עכו ובסיומה נכלאו. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם עד לשבוע הבא.

במשטרה מסרו, "משטרת ישראל מגלה אפס סובלנות כלפי גילויי אלימות ובריונות במרחב הציבורי, ותפעל בנחישות למיצוי הדין עם פורעי החוק".