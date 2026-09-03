דומה שיותר ויותר מבינים שהזהות היהודית היא נקודת הארכימדס של המדינה.

ללא זהות יהודית. מגיעים למעשה לחוסר מוטיבציה ולמציאות שהמנהיגים אינם מאמינים בפוטנציאל של עם ישראל לעמוד באתגרים, ולכן עושים כל מאמץ להכיל. מר יצחק רבין למשל הצדיק את הסכמי אוסלו בכך שהעם עייף, וגם ההנהגה שמכונה ימין פועלת מתוך הבנה שעם ישראל לא ילחם על עקרונותיו.

והשאלה היא האם זהות יהודית באה לידי ביטוי רק בכך שמעלים על נס את מעמדה ומרכזיותה של התורה ונלחמים מלחמה חזיתית בכוחות הפרוגרס.

האם נושא חשיבותה של המדינה למשל הוא לא נושא ששייך לזהותה של המדינה היהודית. התשובה היא בוודאי שכן, והדברים נוקבים במדרש (פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא לד - גילי מאד בת ציון) שם ישנה ביקורת על הצדיקים שמצפים לתורה גדולה אך לא מחכים למלכות, כאשר מלכות פירושה מדינה. מלכות הקב"ה לא יכולה לבוא לידי ביטוי בלי מדינה.

האם זהות יהודית כוללת ביטחון עם ישראל. בוודאי שכן. אם כן כיצד יש מפלגות שמדברות על זהות יהודית ולא עוסקת בכנסים של ביטחון. וכיצד ניתן להבין שיש כאלו שלא מדברים על איך משפרים את הצבא הישראלי כך שיובילו אותו קצינים בעלי מוטיבציה גבוהה. וכיצד הצבא יראה יותר יהודי. כמו למשל דרישה נחרצת שלא יהיו יחידות מעורבות, ובכלל לא לאפשר שירות קרבי לנשים דבר שלא תורם כהוא זה לביטחון ופוגע בבריאותם הנפשית והגופנית של החיילות.

האם זהות יהודית אינה כוללת הבנה שעם ישראל הוא מהות אחת בעלת גופות מחולקים, ערבות שבאה לידי ביטוי בהבנה שאין להתעלם מהמצב הכללי וחובה על כולם להיות שותפים במאמץ המלחמתי.

האם זהות יהודית לא כוללת את החובה להיחלץ למלחמה לפני כל עם ישראל. להציל יהודים. האם זהות יהודית לא כוללת את אהבת ישראל.

האם זהות יהודית אינה כוללת יישוב הארץ שכן הרמב"ן כבר לימד אותנו שאסור להשאיר את הארץ שממה. האם אנו שומעים ממפלגות שמדברות על זהות יהודית על החובה להתיישב בעזה ובדרום לבנון, דבר שגם יעזור רבות מבחינה ביטחונית. כמו כן הקמת יישובים חדשים היא מהלך של התקדמות ויצירה דבר שהכרחי לחיים נורמטיביים. בנוסף בנייה רוויה ברחבי הארץ עתידה להוריד את מחירי הדיור.

האם זהות יהודית אינה כוללת מלחמה חסרת פשרות בבית משפט שאינו פועל לפי נורמות של צדק, וכמו כן בגופים שכולם מלאי שחיתות. זהות יהודית היא מלחמת חורמה בשחיתות. ואם מדברים על משפט האם זהות יהודית אין הכונה שצריך להשקיע מאמצים כדי לקדם את משפט התורה כמשפט המוביל במדינה.

האם זהות יהודית אינה כוללת תפישות כלכליות בריאות. הרי כדי לשפר את המצב הכלכלי חייבים לפתוח את השוק, אולם במקביל אסור שהקפיטליזם יהיה קפיטליזם אכזרי, וחייבים לדאוג לשכבות החלשות. הרב מאיר בר אילן כאשר קמה אגודת ישראל פנה בביקורת שהתנועה החדשה בשלב ראשון דואגת לפליטי קישינב לתשמישי קדושה במקום לדאוג להם למזון ודיור.

האם זהות יהודית אינה כוללת קירוב רחוקים או במילים אחרות חיבור של יהודים וישראלים, דבר שמחייב בראש ובראשונה להצביע על הנקודות המיוחדות של הציבור החילוני, ובוודאי על הנקודות הטובות של הציבור החילוני שבנה את המדינה (כמובן שנגד הפרוגרס חייבת להיות מלחמה חזיתית).

האם זהות יהודית אינה כוללת את העצמת ערך המשפחה שהיא בסיס היהדות.

האם זהות יהודית אינה כוללת את העצמת הקהילות שכן התאגדות ציבורית תורמת רבות לחיים ערכיים של תורה וחסד.

בקיצור אנו צריכים לתמוך במפלגה בעלת הזהות היהודית החזקה ביותר שחוץ מחיזוק עולם התורה שהוא הבסיס לכך שנקרא מדינה יהודית אנו מוצאים אצלה: נאמנות למדינה, ביטחון, התיישבות, כלכלה בריאה, סעד, צדק, מלחמה בשחיתות, קירוב רחוקים, חיזוק המשפחה וחיזוק הקהילה. נא עזרו למצוא את המפלגה המתאימה.