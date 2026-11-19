גורמים בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו ובגוש האופוזיציה בוחנים רעיון חדש שנועד לפרוץ את המבוי הסתום במשא ומתן להקמת ממשלת אחדות: נתניהו יכהן ראשון ברוטציה על ראשות הממשלה, ובהמשך יפנה את מקומו ויתמודד על תפקיד נשיא המדינה במקומו של יצחק הרצוג.

על פי דיווח ב-ynet, המתווה שנבחן בימים האחרונים נועד לספק לנתניהו תמריץ להסכים להעברת ראשות הממשלה לידי גדי איזנקוט או מנהיג אחר מגוש האופוזיציה, תוך יצירת מנגנון שיבטיח את ביצוע הרוטציה.

אחת המחלוקות המרכזיות במשא ומתן נוגעת לזהות ראש הממשלה הראשון ולמועד העברת התפקיד. לפי הדיווח, בשיחות האחרונות עם נתניהו ועם גורמים מטעמו הובהר כי הוא אינו מוכן לוותר על כהונה בשנתיים הראשונות של ממשלת האחדות.

נתניהו מבקש להמשיך לכהן כראש ממשלה בתקופה החופפת ליתרת כהונתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

מנגד, בגוש האופוזיציה חוששים מהאפשרות שהרוטציה לא תתממש, על רקע הניסיון הקודם של ממשלת האחדות בין נתניהו לבני גנץ, שהתפרקה לפני העברת ראשות הממשלה.

הרעיון החדש מבוסס על מועד סיום כהונתו של הנשיא יצחק הרצוג, הצפוי לסיים את תפקידו ב-7 ביולי 2028, בעוד כשנה וחצי.

מועד זה קרוב לתקופה שבה עשויה להתבצע הרוטציה בראשות הממשלה, אם יושג הסכם בין הגושים. כדי לאפשר את המהלך, בוחנים גורמים פוליטיים אפשרות לתקן את החוק ולהקדים את הבחירות לנשיאות המדינה.

לפי ההצעה, ניתן יהיה לקיים את הבחירות לנשיאות כבר שנתיים לפני תום כהונתו של הנשיא המכהן, במקום החלון של 90 הימים הקבוע כיום בחוק.

כך, אם נתניהו ייבחר לנשיא, ייווצר עבורו מסלול מעבר מלשכת ראש הממשלה לבית הנשיא, ובמקביל יתאפשר לאיזנקוט או למנהיג אחר בגוש האופוזיציה להיכנס לתפקיד ראש הממשלה.