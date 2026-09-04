האם שכחנו לשים גבולות? הרב יונה גודמן: הורה הוא לא חבר

בטור וידאו חדש בסדרת "חינוך בדורנו" בערוץ 7 מתייחס הרב יונה גודמן לאיזון הנדרש, לדבריו, בין גבולות וכללים לבין חופש, מרחב והכלה. הוא טוען כי לצד ההקשבה וההבנה, על ההורים לדעת גם להציב כללים ברורים בבית.

הרב גודמן סיפר כי גדל על המשפט ממסכת סנהדרין, "לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת". לדבריו, הדגש שניתן במשך השנים היה על כך ש"ימין זו היד החזקה והיא צריכה לקרב", ועל הצורך "להכיל ולהקשיב ולדבר".

לדבריו, "הכול אמת, אבל שכחנו שהמשפט כולל גם את הרישא, גם את 'לעולם תהא שמאל דוחה', גם את העובדה שיש בבית שלנו גבולות ויש כללים". הוא ציין כי הדברים נכונים גם ביחס לכיתה, אך הבהיר כי זהו דיון אחר המיועד למורים.

הרב גודמן תיאר את המתח שבין "גבולות וכללים ואכיפה קשוחה" לבין "הכלה והתחשבות ו'לא נורא' ו'פעם הבאה'". לדבריו, "אנחנו עברנו לגמרי לקיצוניות שהיא רק הכלה והיא רק הקשבה והיא רק הבנה".

עם זאת, הוא הדגיש כי ההכלה וההקשבה הן חיוביות, "ובלבד שבו זמנית ניתן גם גבולות וכללים". לדבריו, אין צורך ביותר מדי כללים, אך יש להקפיד על הדברים העיקריים, "שהם בעצם בונים את הנפש לא פחות מאשר הקשבה".

"הנער או הנערה שלנו לא זקוקים לעוד חבר, הם זקוקים לאבא, הם זקוקים לאימא, הם זקוקים להורה", אמר הרב גודמן. לדבריו, "הורה הוא זה שגם יודע לקבוע כללים לבית ולא רק אהבה, בזכות שניהם האהבה תפרח".