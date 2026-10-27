כשעתיים וחצי לפני פרסום מדגמי הבחירות לכנסת ה-26, מסתמן כי לפחות מפלגה אחת עשויה לספק הערב (שלישי) הפתעה ביחס לתחזיות האחרונות.

העיתונאי רן בוקר דיווח כי קיים "כאב ראש גדול מאוד לסוקרים" בעקבות נתוניה של מפלגה אחת לפחות, המציגה תמונה שונה מזו שעלתה בסקרים האחרונים שפורסמו לפני הבחירות.

בהמשך חשף בוקר כי הנתונים החריגים אינם מופיעים במדגם אחד בלבד, אלא גם במדגם נוסף לפחות, שבו מצבה של המפלגה דומה.

בוקר הסביר כי כאשר סוקרי המדגמים מקבלים תוצאות השונות באופן משמעותי מהסקרים האחרונים, באפשרותם לבצע התאמות סטטיסטיות, המכונות "פקטור", על בסיס היכרותם עם השטח והנתונים.

אלא שלדבריו, במקרה הנוכחי קשה להניח שתבוצע התאמה כזו, מאחר שאותה הפתעה משתקפת ביותר ממדגם אחד.

"במקרה הזה אני מתקשה להאמין כי למרות שמדובר בהפתעה - המפלגה המדוברת נמצאת באותו מצב בדיוק בעוד מדגם אחד לפחות", כתב בוקר.

עם זאת, הוא הדגיש כי נכון למועד פרסום הדברים, ההפתעה אינה משפיעה באופן משמעותי על מפת הגושים. התמונה צפויה להתבהר עם פרסום המדגמים בשעה 22:00, לאחר סגירת הקלפיות.

דודי חסיד, מנכ"ל מכון קנטאר והסוקר של כאן חדשות, אמר בשידור: "יש הפתעה במדגם כאן חדשות".

לקראת פרסום התוצאות, בחדשות 12 פרסמו הסבר על שיטת העבודה של מכון מדגם בראשות מנו גבע, האחראי למדגם הבחירות של הערוץ.

בניגוד לסקר רגיל, שבו נשאלים המשתתפים לאיזו מפלגה היו מצביעים אילו הבחירות היו מתקיימות באותו יום, מדגם הבחירות מתבסס על מצביעים שכבר מימשו את זכותם בקלפי.

בחדשות 12 הסבירו כי המדגם מבוסס על 70 קלפיות שנבחרו מתוך כ-13 אלף קלפיות ברחבי הארץ, באמצעות מודל סטטיסטי שנועד לייצג את דפוסי ההצבעה של הציבור.

בסמוך לקלפיות שנבחרו מוצבות קלפיות מדגם, שבהן מתבקשים המצביעים לשחזר באופן אנונימי את הצבעתם באמצעות טאבלט המציג את פתקי המפלגות.

המדגם מבוסס על מספר משתתפים גדול משמעותית מזה של סקר רגיל, והוא אינו נדרש להעריך מי מהנשאלים יגיע בסופו של דבר להצביע.

אחד הקשיים המרכזיים בעריכת מדגמים הוא האפשרות שמצביעים אינם משחזרים בקלפי המדגם את ההצבעה שביצעו בפועל.

בריאיון לחדשות 12 הסבירה עדי גבע, סמנכ"לית מכון מדגם, כי המכון מפעיל מודל שנועד לזהות ולצמצם הטיות מסוג זה. "אנחנו מפעילים מודל התנהגותי שמנסה לתקן את השקרים", אמרה. לדבריה, גם טכנולוגיות בינה מלאכותית מסייעות בעיבוד הנתונים, אך הצבעות שאינן משקפות את הבחירה האמיתית עדיין עלולות לפגוע בדיוק התחזית.

מנו גבע, מנכ"ל המכון, הודה כי מדובר באתגר מורכב. "זה עדיין לא הרמטי. מדע לא אמור לדעת להתמודד עם שקרים", אמר לחדשות 12.