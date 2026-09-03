מדי קיץ, עם פתיחת עונת הנסיעות והחופשות, מתמלאת ניו יורק ברבבות תיירים ישראלים שמגיעים לאטרקציות המוכרות של העיר - ממגדל האמפייר סטייט וגשר ברוקלין ועד לשדרה החמישית וטיימס סקוור.

אלא שבשנים האחרונות, לצד המסלול התיירותי הקלאסי, בחב"ד מצביעים על תופעה נוספת שהולכת ומתרחבת.

יותר ויותר מבקרים ישראלים בוחרים להקדיש במהלך החופשה זמן גם לביקור באוהל הרבי מליובאוויטש בקווינס ובמרכז חב"ד העולמי ב-770 שבשכונת קראון הייטס.

לפי אנשי חב"ד, בין המבקרים נמצאים גם רבים שאינם מגדירים את עצמם דתיים, ועבור חלקם הופך הביקור לרגע אישי ושונה משאר התחנות במסלול הניו-יורקי.

הגידול במספר המבקרים אינו מקרי בלבד. צעירי אגודת חב"ד מפעילים פעילות שנועדה לעודד ישראלים לשלב במהלך נסיעותיהם גם ביקור באתרים המזוהים עם הרבי וחב"ד.

אחד המוקדים הבולטים הוא בית 770 בקראון הייטס, המבנה בעל חזית הלבנים האדומות ששימש במשך עשרות שנים כבסיס פעילותו המרכזי של מנהיג חב"ד, הרב מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל.

כיום מגיעות למקום גם קבוצות ישראליות לסיורים מודרכים בעברית, הכוללים את חדרו האישי של הרבי וחדרים היסטוריים נוספים במבנה.

התחנה השנייה נמצאת בקווינס, במרחק נסיעה קצר מנמל התעופה קנדי. בבית העלמין במקום נמצא האוהל, מקום מנוחתם של הרבי ושל קודמו, הפתוח למבקרים בכל שעות היממה ומושך מדי יום אלפי מבקרים הנוהגים לכתוב במקום מכתבי תפילה אישיים.

בחודשי הקיץ מורגש זרם המבקרים הישראלים, ובחב"ד מזהים את הביקור ב-770 ובאוהל כתחנה שהולכת ותופסת מקום גם בקרב קהל שאינו מגיע מרקע דתי.

עם סיום הקיץ צפוי מוקד הפעילות לעבור לעונת החגים. לקראת חודש תשרי נערכת שכונת קראון הייטס לקליטת רבבות חסידים ואורחים מרחבי העולם, שיגיעו לניו יורק בתקופת החגים.