יו"ר בל"ד, סאמי אבו שחאדה, קורא להגדיל את שיעור ההשתתפות של החברה הערבית בבחירות הקרובות לכנסת.

בריאיון שפורסם באתר "אל-ג'רמק" קשר אבו שחאדה בין היציאה לקלפיות לבין המאבק במדיניות הממשלה ובפשיעה בחברה הערבית.

"כולם ראו את חשיבות ההשתתפות בבחירות, במיוחד לאחר המדיניות ההרסנית הזו, הריסת בתים והעלייה בפשיעה המאורגנת בחברה שלנו וברצח היומיומי", אמר.

הוא התייחס בדבריו גם למצב הפלסטינים ברצועת עזה, ביהודה ושומרון ובירושלים ולמה שהגדיר כתקיפות על מסגד אל-אקצא.

לדבריו, הצבעה בהיקף רחב עשויה לשנות את מצבה הפוליטי של החברה הערבית. ההשתתפות בבחירות, אמר, "מאפשרת לנו קודם כל לעצור את הדימום, ולאחר מכן לפתוח דלת ואופק גדול לעתיד טוב יותר לנו, לילדינו ולצעירנו במולדתנו".

אבו שחאדה התייחס גם למערכת היחסים בין הרשימות הערביות לקראת הגשת הרשימות. רע"ם מתמודדת בנפרד, בעוד בל"ד מתמודדת במסגרת הרשימה המשותפת לצד חד"ש ותע"ל.

לדבריו, שאלת הסכם העודפים בין רע"ם לרשימה המשותפת תוכל להיבחן רק לאחר הגשת הרשימות, המתוכננת לשבוע הבא, ולאחר תחילת הליכי אישורן. בכך הותיר אבו שחאדה פתח להסכם בין הצדדים בהמשך.

גם הצעת רע"ם לחתום על אמנת כבוד שתמנע קמפיין שלילי בין הרשימות זכתה להתייחסותו. אבו שחאדה אמר כי בל"ד "אינה זקוקה לאמנה", אלא למחויבות להתנהלות אתית ולכיבוד דעות שונות, אך הבהיר כי מפלגתו מוכנה לחתום על אמנה כזו "בכל רגע".

לצד זאת, הוא מתח ביקורת על החלטת רע"ם לצרף לרשימתה את חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ'. אבו שחאדה תיאר אותו כמי שמחזיק בעמדות ציוניות המנוגדות לעמדות בל"ד בסוגיות הנוגעות למלחמה בעזה, ליהדותה של המדינה ולגיוס צעירים ערבים.

"אנחנו חלוקים עם סגלוביץ' ועם הציונים בכלל, ויש לנו זכות כמפלגות פוליטיות לנהל דיון פוליטי", אמר. לדבריו, האפשרות לקיים קמפיין ענייני אינה מונעת מהרשימות לבקר זו את החלטותיה הפוליטיות של זו.

אבו שחאדה טען עוד כי ההסתה נגד המפלגות הערביות אינה מופנית רק כלפי הרשימה המשותפת או רע"ם, אלא נגד "הערבים, הקול הערבי והבוחר הערבי". לטענתו, דווקא התופעה הזו מחזקת את הצורך בהשתתפות רחבה של הציבור הערבי בבחירות.