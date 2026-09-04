מיכל - פתח לנו שער

כמעט שלוש שנים אחרי שחייה השתנו עם פרוץ המלחמה, מיכל פרידל-שטטמן יוצאת לראשונה אל קדמת הבמה ומשחררת את סינגל הבכורה שלה, "פתח לנו שער". השיר, שמילותיו לקוחות מתפילת נעילה, הולחן על ידי אביה, המוזיקאי ויוצר הרוק משה פרידל.

עבור מיכל, היציאה עם השיר לקראת השנה החדשה מגיעה אחרי תקופה משפחתית אינטנסיבית של לידות, מלחמה ושירות מילואים ממושך של בעלה. לדבריה, התפילה המוכרת מקבלת בביצועה משמעות אישית של תקווה, התחדשות ופתיחת דרך חדשה.

הסיפור המשפחתי החל יומיים בלבד לפני 7 באוקטובר, אז נולד בנה הבכור, עקיבא. במוצאי שמחת תורה שוחררו מיכל והתינוק מבית החולים, בזמן שבעלה נפתלי, סרן במילואים בחטיבת הנגב ואב טרי, גויס ישירות ללחימה בעזה.

גם את פדיון הבן של עקיבא לא יכול היה נפתלי לקיים לצד משפחתו בבית. את המעמד הוא ערך מתוך רצועת עזה, כשהוא מוקף בחייליו.

מאז עברו על בני המשפחה כמעט שלוש שנים בצל המלחמה והמילואים, ובמהלכן נולד גם בנם השני, גלעד. בתוך התקופה הזו החליטה מיכל לתת מקום משמעותי יותר למוזיקה וליצירה שליוו אותה מאז ילדותה.

הדרך אל הבמה עברה עבורה במסלול אחר לגמרי: מיכל למדה משפטים, התמחתה בסנגוריה הציבורית והוסמכה כעורכת דין. בהמשך בחרה לפנות לעולמות החינוך והרוח, עברה עם משפחתה לבית שאן וכיום היא משמשת ר"מית במדרשת "נטע".

כעת היא חוזרת אל המוזיקה עם הלחן שכתב אביה למילים מתפילת נעילה, "פְּתַח לָנוּ שַׁעַר, בְּעֵת נְעִילַת שַׁעַר, כִּי פָנָה יוֹם". לקראת השנה החדשה, "פתח לנו שער" הוא הסינגל הראשון שמוציא את קולה ויצירתה של מיכל אל קדמת הבמה.