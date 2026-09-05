החילוץ מתוך הפח בירושלים כבאות והצלה לישראל

לוחמי האש חילצו במהלך השבת אדם שנלכד בתוך פח מוטמן בשכונת גילה בירושלים. לאחר שחולץ בחיים העניקו לו צוותי מד"א טיפול רפואי ופינו אותו במצב בינוני לבית החולים הדסה עין כרם.

האירוע החל בדיווח שהתקבל במוקד 102 של כבאות והצלה על אדם הלכוד בתוך הפח. צוותים מתחנת הבירה הוזעקו למקום יחד עם צוות יל"מ, היחידה לחילוצים מיוחדים מתחנת האומה.

עם הגעתם השתמשו הכבאים בגלאי גזים וזיהו מחסור בחמצן בתוך הפח. לדברי המשטרה שנכחה בזירה, האדם שנלכד מתמודד עם רקע נפשי, ובשל הסכנה נדרשו הכבאים לשכנע אותו לחבוש ברדס חילוץ שסיפק לו אוויר לנשימה.

במקביל פעלו הצוותים להזרים אוויר אל תוך הפח באמצעות ציוד ייעודי ולייצב את התנאים בתוכו. הפעולות נמשכו עד שנרשמה ירידה משמעותית בריכוזי הגזים שאותרו במקום.

לזירה הוזמן גם מנוף מטעם עיריית ירושלים, שנדרש כדי להרים את הפח שמשקלו יחד עם תכולתו נאמד בכטון. לאחר הרמתו הצליחו לוחמי האש להגיע אל הלכוד ולחלץ אותו.

מפקד האירוע, רב רשף רמי מאיר, תיאר, "מדובר באירוע חילוץ מורכב ומסוכן. עם הגעתנו זיהינו ריכוזים גבוהים מאוד של גזים נפיצים בתוך הפח, ולכן פעלנו בראש ובראשונה להורדת ריכוזי הגזים ולהזרמת אוויר לתוך הפח".

"לאחר יותר משעה של עבודה מאומצת, הצלחנו לייצר את התנאים שאפשרו את חילוצו ולהעבירו לטיפול רפואי", הוסיף מאיר. לאחר החילוץ הועבר האדם לידי צוותי מד"א ופונה לבית החולים.