מצטייני משטרת ישראל

טקס מצטייני משטרת ישראל לשנת 2026 התקיים היום (ראשון) בבית הנשיא בירושלים, במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג.

במסגרת הטקס הוענקו תעודות הצטיינות ל־30 שוטרות ושוטרים שנבחרו בזכות עשייה יוצאת דופן, מקצועיות, אומץ לב, מסירות ותרומה משמעותית לביטחון הציבור ולחברה בישראל.

בטקס השתתפו מפכ"ל המשטרה רב־ניצב דני לוי, סגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל, המצטיינים ובני משפחותיהם. 23 מהמצטיינים משרתים בתפקידי שטח ושבעה בתפקידי מטה, ובהם 12 קצינים ו־18 נגדים.

בין מקבלי תעודות ההצטיינות 27 שוטרים ושלוש שוטרות, בני דתות וקהילות שונות בחברה הישראלית. הם מייצגים מגוון תחומים במשטרה, ובהם לוחמים, בלשים, חוקרים, אנשי מודיעין, חבלנים, שוטרי קהילה, אנשי טכנולוגיה, דוברות ומטה.

בין המצטיינים שוטרים שגילו אומץ לב וחתירה למגע באירועים מבצעיים, חוקרים שהובילו חקירות מורכבות ולוחמים שפעלו תוך סיכון חייהם. עוד נבחרו אנשי מודיעין שתרמו לסיכול איומים ולמאבק בפשיעה, שוטרי קהילה שפעלו לחיזוק הקשר והאמון עם הציבור, וכן שוטרים וקצינים שהובילו תהליכים חדשניים ומשמעותיים במשטרה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס בטקס לאירועי שבעה באוקטובר ואמר, "אין זה סוד שביום האסון היתה בוקה ומבולקה, מערכות רבות לא תפקדו. אבל, אפשר לקבוע בבטחון שמשטרת ישראל באותו יום תפקדה באופן מרשים. שוטרות ושוטרי ישראל היו הראשונים להבין את המתרחש, הראשונים להגיב ולהגיע ולחתור למגע והצילו חיים רבים".

הרצוג הוסיף, "בלי משטרה - אין מדינה מתוקנת. בלי משטרה מצטיינת - אין מדינה משגשגת. אבל דווקא משום כך, כשאני מביט בכם, המצטיינות והמצטיינים, כשאני מביט בסגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל היושב כאן, אני יודע שיש לנו על מי לסמוך".

בהמשך דבריו אמר הנשיא, "היום אנחנו מוקירים את השוטרות והשוטרים הללו, שמשקפים את הפסיפס הישראלי המרהיב. מצטיינות ומצטיינים מכלל יחידות המשטרה, גיבורות וגיבורים שלא מוותרים. בזכותכם, כולנו ישנים טוב יותר בלילה. בזכותכם, אנחנו יודעים שביטחוננו מופקד בידיים הכי טובות. ולכן, בשם מדינת ישראל, אני עומד כאן ואומר לכם: תודה. תודה רבה".

מפכ"ל המשטרה, רב־ניצב דני לוי, אמר בטקס, "מאחורי הרגעים הגדולים עומדות שנים של עבודה שקטה. זוהי הדרך שלכם, משמרת אחר משמרת, החלטה אחר החלטה. כי הצטיינות אינה מקרית. היא תוצאה של דרך. היא הבחירה לא להסתפק בנדרש, להציב רף מקצועי גבוה ולשאת באחריות, גם כשהמחיר כבד".

המפכ"ל פנה ל־30 המצטיינים ואמר, "אתם, 30 המצטיינות והמצטיינים, מייצגים את פניה הרבות של משטרת ישראל. סיפורים שונים ושליחות אחת. השליחות הזאת נמדדת בכל מפגש עם אזרח, בדרך שבה נקשיב לו, במילים שנבחר ובהחלטה שנקבל. כי במפגש עמכם, האזרח פוגש את משטרת ישראל כולה".

לוי הודה גם לבני משפחותיהם של המצטיינים ואמר, "בנות ובני הזוג, הורים וילדים יקרים, אתם השותפים הסמויים מהעין, אך נוכחים בכל הישג. אתם ממלאים תפקיד שאין לו דרגה, אך אין חשוב ממנו. היום, כשאנו מצדיעים למצטיינים, אנו מודים גם לכם. משטרת ישראל כולה גאה בכם ומצדיעה לכם".