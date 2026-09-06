מחקר חדש של חוקרים מאוניברסיטת תל אביב מצביע על עלייה במספר הרופאים שעזבו את ישראל לתקופה ממושכת בשנים 2023-2025.

לפי המחקר, בתקופה זו עזבו את ישראל למשך שנה לפחות כ־1,370 רופאים - זינוק של 94% לעומת השנים 2013-2015, אז עזבו 705 רופאים.

מהנתונים עולה כי בשנת 2023 עזבו 416 רופאים, בשנת 2024 עזבו 530 ובשנת 2025 כ־419. החוקרים מדגישים כי הנתון לשנת 2025 הוא אומדן ראשוני וטרם נקבע באופן סופי.

את המחקר ערכו פרופ' איתי אטר מבית הספר לניהול ע"ש קולר וראש פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה, פרופ' נתאי ברגמן, ראש בית הספר לכלכלה ע"ש ברגלס, ודורון זמיר, דוקטורנט בבית הספר לניהול ע"ש קולר - כולם מאוניברסיטת תל אביב. המחקר נערך במסגרת מיזם "הנגשת מידע לחוקרים" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תוך הצלבת נתונים ממרשם האוכלוסין, מרשם ההשכלה וקובץ רישיונות העיסוק.

אחד הממצאים במחקר נוגע לניסיונם של הרופאים שעזבו: בשנים 2023-2025 עזבו את ישראל לתקופה של שנה לפחות 281 רופאים בני 45 ומעלה, המהווים כ־20% מכלל הרופאים שעזבו. במהלך העשור הקודם עמד שיעור הרופאים הוותיקים בקרב העוזבים על 14%.

בפילוח לפי תחומי התמחות נמצא כי בשלוש השנים עזבו 215 רופאים פנימאים, המהווים 3.9% מכלל הפנימאים בישראל, ו־188 כירורגים, שהם 6% מכלל הכירורגים. בנוסף עזבו 116 רופאי עיניים, עור ואא"ג, המהווים 6.2% מהרופאים בתחומים אלה, ו־94 רופאי ילדים, שגם הם מהווים 6.2% מכלל הרופאים בתחום.

עוד עזבו 98 רופאים במקצועות תומכים, ובהם הרדמה, רדיולוגיה ופתולוגיה, המהווים 3.9%; 81 רופאי משפחה ורפואה קהילתית, המהווים 2%; 72 גינקולוגים, המהווים 4%; 51 פסיכיאטרים, המהווים 3.2%; ו־39 רופאי טיפול נמרץ ורפואה דחופה, המהווים 4.7%.

בקרב הרופאים שטרם מלאו להם 60 נרשם שיעור העזיבה הגבוה ביותר בקרב רופאי עיניים, עור ואא"ג - 9.4% מהרופאים בקבוצת גיל זו. בקרב הכירורגים מתחת לגיל 60 עמד שיעור העזיבה על 8.8%, ובקרב רופאי הילדים מתחת לגיל 60 על 6.4%.

בחלוקה גיאוגרפית, מחוז תל אביב ניצב בראש הרשימה עם 429 רופאים שעזבו בשנים 2023-2025, שהם 5.4% מהרופאים במחוז ו־7.4% מהרופאים בני פחות מ־60. אחריו נמצא מחוז המרכז עם 290 עוזבים, חיפה עם 190, ירושלים עם 132 והדרום עם 125.

מהמחקר עולה כי גם לאחר קיזוז רופאים ישראלים ששבו לישראל, ישראל איבדה 509 רופאים בשנים 2023-2024 - ממוצע של כ־255 רופאים בשנה. לפי החוקרים, מדובר בכמעט פי חמישה מהממוצע השנתי בעשור 2010-2019, אז עמד המאזן השלילי על 54 רופאים בשנה.

החוקרים מציינים כי עצם העובדה שרופא שהה מחוץ לישראל במשך שנה אינה מעידה בהכרח על עזיבה לצמיתות.

רופאים רבים יוצאים לתקופות ממושכות לצורכי התמחות, השתלמות או מחקר וחלקם צפויים לחזור לישראל, אולם לדבריהם הזינוק במספר הרופאים השוהים בחו"ל לתקופה ארוכה והעלייה בחלקם של הרופאים הוותיקים והמנוסים מחזקים את החשש מפני המשך המגמה.

פרופ' איתי אטר אמר, "מאז שנת 2023, מדינת ישראל מאבדת את האנשים הכי טובים שלה. לכולנו, יש בני משפחה הממתינים לניתוח או לטיפול רפואי אחר. עזיבה של קרוב ל־1,400 רופאים מתורגמת ישירות להמתנה ארוכה, לטיפול רפואי פחות אפקטיבי, ובסופו של דבר לפגיעה קשה באיכות החיים שלנו. אם חלילה המגמה הזו תימשך, גובר החשש לנזק בלתי הפיך לחוסן של ישראל".