איילת שקד הודיעה הערב (ראשון) כי לא תתמודד בבחירות הקרובות, לאחר שבתקופה האחרונה בחנה אפשרויות שונות לחזרה לזירה הפוליטית.

במקביל, היא צפויה להתפקד לליכוד במטרה לצבור את הוותק הנדרש ולכוון להתמודדות במסגרת רשימת המפלגה בבחירות הבאות.

בהודעה אישית שפרסמה הסבירה שקד כי קיוותה שהמערכת הפוליטית תשתנה בעקבות 7 באוקטובר. "לצערי, נראה שגם בבחירות הקרובות המערכת הפוליטית מתכנסת לאותם דפוסי מחנאות וחרמות, שני גושים שבעיניי מפרקים את המדינה", כתבה.

שקד התייחסה גם למשפחתה ולהשלכות האפשריות של המשבר הפוליטי, "כאמא לבן קצין ולבת שמתגייסת לשירות משמעותי, מצער אותי לחשוב על מה שיקרה פה אם נקלע לסבבים רצופים של מערכת בחירות. מגיע לילדים הגיבורים שלנו יותר".

לדבריה, הפתרון הנדרש הוא הקמת ממשלה שתכלול כוחות משני צדי המפה הפוליטית, אך היא אינה רואה אפשרות לכך במערכת הבחירות הנוכחית. "אני חושבת ומאמינה שממשלה רחבה חוצת גושים הכרחית להתמודדות עם האתגרים הביטחוניים, המדיניים והכלכליים שמונחים לפתחנו, אבל נראה שממשלה כזאת איננה אפשרית במערכת הבחירות הנוכחית", כתבה.

שקד פנתה לתומכיה, ובפרט לאלה שקראו לה לשוב לחיים הפוליטיים. "אני יודעת שיש ביניכם מאוכזבים, מודה לכם על התמיכה ומבקשת סליחה מרבים מכם שביקשו שאחזור לזירה הפוליטית. חלקכם הלכתם איתי שנים רבות ואני שומעת מכם שאתם נשארים לבד, ללא ייצוג", כתבה.

"בכאב אני אומרת, לא ראיתי דרך ריאלית לייצג אתכם כמו שצריך. אם הייתה כזו הייתי אומרת - הנני", הוסיפה שקד. את הודעתה חתמה, "אני מבטיחה כי אמשיך כתמיד לתרום למדינת ישראל בכל דרך שאוכל. עוד יבואו ימים טובים".

ההחלטה מגיעה לאחר שבתקופה האחרונה בחנה שקד אפשרויות שונות לחזרה לחיים הפוליטיים כבר במערכת הבחירות הנוכחית.

רק בחודש שעבר דווח בערוץ 7 כי היא ניהלה משא ומתן עם בני גנץ על אפשרות לריצה משותפת. במוקד המגעים בין השניים עמד מתווה שנועד לגשר על המחלוקת סביב הובלת המסגרת המשותפת.

על פי המתווה שנבחן, גנץ היה אמור לעמוד בראש הרשימה או המסגרת שתוקם, בעוד ששקד הייתה מקבלת זכות בחירה ראשונה בתפקיד בממשלה, במקרה שבו המסגרת תהיה שותפה בקואליציה.

במהלך המגעים הבהירה שקד כי היא מבקשת לשוב לזירה הפוליטית במסגרת שתאפשר לה השפעה משמעותית. מנגד, גנץ לא היה מוכן לוותר על המקום הראשון ברשימה.

לערוץ 7 נודע אז כי לצד השיחות עם גנץ עמדה שקד בקשר גם עם שבות רענן, ד"ר עליזה בלוך וגורמים נוספים בציונות הדתית. המגעים התקיימו על רקע ניסיונות לגבש חיבורים נוספים במה שכונה "הגוש השלישי".

בקרב השותפים בגוש התחזקה באותה תקופה ההערכה כי יהיה צורך באיחוד נוסף לפני סגירת הרשימות. החשש שהוצג היה כי ריבוי מפלגות קטנות יביא לאובדן קולות ולכך שחלקן לא יעברו את אחוז החסימה.

כעת שקד בחרה שלא להשתלב באחת המסגרות לקראת הבחירות הקרובות. במקום זאת, היא צפויה להתפקד לליכוד, לצבור את הוותק הנדרש ולכוון להתמודדות ברשימת המפלגה בבחירות הבאות.