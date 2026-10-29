מחירי הדלק יירדו בתחילת חודש נובמבר, אך ההוזלה עלולה להימשך ארבעה ימים בלבד.

משרד האנרגיה והתשתיות הודיע היום (חמישי) כי מחירו המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד החל מיום ראשון הקרוב על 7.35 שקלים, ירידה של 42 אגורות לעומת המחיר הנוכחי.

אלא שלצד ההוזלה, במשרד מזהירים מפני התייקרות משמעותית שעשויה להיכנס לתוקף כבר ביום חמישי הבא, 5 בנובמבר, אם לא יעודכן צו הבלו על הדלק.

על פי הודעת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה, המחירים החדשים ייכנסו לתוקף בחצות הלילה שבין שבת לראשון, 31 באוקטובר ו-1 בנובמבר.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בתחנות הדלק, בשירות עצמי וכולל מע"מ, יעמוד על 7.35 שקלים לליטר, לעומת 7.77 שקלים כיום.

עם זאת, במשרד האנרגיה מדגישים כי ההוזלה תלויה בהמשך תוקפה של הוראת השעה הנוגעת למס הבלו.

אם לא יעודכן צו הבלו, הוראת השעה תפקע בלילה שבין 4 ל-5 בנובמבר, והמחיר המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן יעלה ל-8.35 שקלים.

מדובר בהתייקרות אפשרית של שקל שלם לליטר לעומת המחיר שייכנס לתוקף בתחילת החודש, ובעלייה של 58 אגורות לעומת המחיר הנוכחי.

תוספת התשלום עבור שירות מלא בתחנות הדלק תישאר ללא שינוי ותעמוד על 26 אגורות לליטר, כולל מע"מ.

במשרד האנרגיה והתשתיות ממליצים לציבור הנהגים להשוות מחירים בין תחנות הדלק ולבחור בתחנה המשתלמת ביותר.