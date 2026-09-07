מפלגת הימין הקיצוני "אלטרנטיבה לגרמניה" (AfD) זכתה ב-43.8% מהקולות בבחירות לפרלמנט של מדינת המחוז סקסוניה-אנהלט. כך עולה מתוצאות האמת שפורסמו הלילה (שני). מדובר בהישג חסר תקדים עבור המפלגה בבחירות במדינת המחוז.

בעקבות כך, ל-AfD יהיו 39 נציגים בפרלמנט, מספר זהה לסך המושבים שבהם מחזיקות כל יתר המפלגות יחד. המפלגות האחרות זכו במצטבר בכ-44% מהקולות.

המפלגה הנוצרית-דמוקרטית (CDU) הגיעה למקום השני עם 17.2% מהקולות ו-15 מושבים. אחריה הסוציאל-דמוקרטים עם 9.3% ושמונה מושבים, הירוקים עם 8.9% ושמונה מושבים ומפלגת השמאל לינקה עם 8.6% ושמונה מושבים. מפלגת BSW של סהרה וגנקנכט קיבלה 5.3% מהקולות ותזכה בחמישה מושבים, לאחר שחצתה בדוחק את אחוז החסימה.

למרות שיעור התמיכה הגבוה, AfD לא השיגה את 42 המושבים הדרושים לרוב בפרלמנט, וכל שאר המפלגות שוללות שיתוף פעולה עמה.

רק בחודש שעבר הכתיר השבועון הגרמני "דר שפיגל" את מועמד AfD במדינה, אולריך זיגמונד, בתואר "האיש המסוכן ביותר בגרמניה", על רקע עמדותיו החריפות נגד מהגרים ומיעוטים והחשש מפני התחזקות הימין הקיצוני במדינה. זיגמונד דחה את הביקורת ואמר כי מבחינתו מדובר דווקא ב"פרסומת מצוינת", ואף שילב את הפרסום בקמפיין הבחירות שלו.

בעקבות הישג AfD בבחירות פנו מנהלי אתרי ההנצחה בבוכנוולד ובמיטלבאו-דורה לממשלת גרמניה ודרשו לעגן בחוק את ההגנה על אתרי הזיכרון, כך פורסם בכאן חדשות.

"לראשונה מאז 1945, מפלגה שמכפישה את העיסוק בפשעי הנאצים תקבל אחריות ממשלתית", אמרו מנהלי אתרי ההנצחה.

שגריר ישראל בגרמניה, רון פרושאור, התייחס לעלייתן של מפלגות קיצוניות משני צדי המפה הפוליטית במדינה והביע דאגה למצבם של יהודי גרמניה.

"אני חרד לחיים היהודיים כאן שנמצאים תחת איום ממשי", אמר פרושאור. לדבריו, "מפלגת הימין הקיצוני AfD שוברת שיאי תמיכה בקלפי ומפלגת השמאל הקיצונית לינקה מפיצה בלב ברלין חומרי הסתה הקוראים לאלימות נגד יהודים וישראלים במסווה של 'שיח פוליטי לגיטימי', זאת אזעקת אמת. נדרשים מעשים ולא רק דיבורים נגד ההסתה הפרועה נגד יהודים".