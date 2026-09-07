התקיפה והסטת החימוש דובר צה"ל

צה"ל פרסם תיעוד מתקיפה שתוכננה אתמול (ראשון) נגד מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה, ובוטלה למעשה ברגע האחרון בעקבות התקרבות אזרחים. לאחר שהחימוש כבר שוגר ולא ניתן היה לבטלו, הוא הוסט ממסלולו בזמן אמת.

בתיעוד נראה המחבל צועד באזור שיועד לתקיפה. לאחר שהתקבל האישור לתקוף והחימוש שוגר לעברו, נראית קבוצת אנשים מתקרבת לסביבתו.

בצה"ל זיהו את ההתקהלות בסמוך למחבל והחליטו להסיט את החימוש כדי למנוע פגיעה באזרחים. החימוש שינה את מסלולו ופגע במבנה צדדי, שהופצץ כתוצאה מהפגיעה.

לא ידוע אם שהו אזרחים בתוך המבנה שאליו הוסט החימוש. בצה"ל הסבירו כי מאחר שלא ניתן לבטל את החימוש לאחר הטלתו, התקבלה בזמן אמת ההחלטה להסיט אותו מהמטרה המקורית.

בצה"ל אמרו כי האירוע ממחיש את מחויבות הצבא להבחין בין מחבלים לבין אזרחים. עוד נמסר כי צה"ל נוקט את אמצעי הזהירות האפשריים במטרה לצמצם פגיעה באזרחים.