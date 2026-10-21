צה"ל ושב"כ הודיעו היום (רביעי) כי חיסלו בתחילת השבוע את מוסא עבד מחמד חמודה, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, שהיה מעורב בתכנון הפיגוע שבו נפלו ארבעה לוחמי שריון מגדוד 52 בחודש ספטמבר אשתקד.

המחבל חוסל ביום ראשון בתקיפה אווירית במרחב העיר עזה, בפעילות משותפת של צה"ל ושירות הביטחון הכללי.

הפיגוע התרחש במהלך מבצע "מרכבות גדעון", כאשר מטען שהושלך לעבר צוות טנק של גדוד 52 הביא לנפילתם של ארבעה לוחמים: סגן מתן אברמוביץ, סמל עמית אריה רגב, סמ"ר אורי למד וסמל גדי כוטל ז"ל.

בצה"ל מציינים כי חיסול המחבל מהווה סגירת מעגל משמעותית עבור אוגדה 162, שתחת פיקודה פעלו ארבעת הלוחמים בעת נפילתם.

מי שביצעה את התקיפה שהביאה לחיסולו הייתה חטיבת האש 215, הכפופה לאותה אוגדה.

על פי הודעת צה"ל ושב"כ, חמודה פעל לאורך המלחמה נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה והיה מעורב בפעולות טרור נוספות נגד הלוחמים.

עוד נמסר כי בתקופה האחרונה המשיך המחבל לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, ובמקביל פעל לשיקום היכולות הצבאיות של חמאס.

במערכת הביטחון הדגישו כי פעילותו נעשתה תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש, וכי התקיפה שבמסגרתה חוסל נועדה להסיר את האיום שנשקף ממנו.

בצה"ל ובשב"כ הבהירו כי כוחות פיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם הפסקת האש, ויפעלו נגד איומים ביטחוניים ככל שיתגלו.