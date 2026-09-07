נשיא ישיבת הר המור ומנהיגה של מפלגת נעם, הרב צבי ישראל טאו, מבהיר כי המפלגה מתכוונת להתמודד בבחירות הקרובות עד להצבעה בקלפי.

במכתב ששיגר לח"כ אבי מעוז, לחברי רשימת "נעם לישראל" ולפעילי המפלגה, קרא להם להמשיך בהגשת הרשימה ובהיערכות להתמודדות.

"הנני בזאת לחזק את ידיכם להמשיך במלוא המרץ בהגשת הרשימה והתמודדות לכנסת בבחירות הקרבות ובאות עלינו לטובה", כתב הרב טאו. לדבריו, "ישועת ישראל הולכת ומתקדמת ואתם בפעלכם להצלחת 'נעם לישראל' מסייעים אותה בפועל ממש".

בהמשך המכתב הבהיר הרב טאו באופן מפורש את עמדתו באשר להתמודדות המפלגה, "עמדתנו הנאמנה היא ש'נעם לישראל' תתמודד עד להצבעה בפועל בקלפי, ובע"ה תצליח". הדברים נכתבו לקראת הבחירות שיתקיימו בט"ז בחשוון תשפ"ז.

הרב טאו קרא לאנשי המפלגה שלא להירתע מהכרזות שונות סביב מערכת הבחירות. "'אל תירא ואל תיחת' כי אנחנו מצפים ומאמינים בעם ישראל שיתעלם מכל ההכרזות למיניהן ויביע את האמת, מפני שהיא קיימת בו והיא צומחת בלבבו והיא העצמיות והתוכיות שלו", כתב.

את מכתבו חתם בקריאה לאנשי המפלגה, "המשיכו בכל עוז ואל תפסיקו!", ובברכת שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לפעילים, לבני משפחותיהם ולכל בית ישראל.