הרב פנדל על הבחירות צילום: ללא

ראש ישיבת ההסדר בשדרות, הרב דוד פנדל, מתח ביקורת חריפה על התנהלות מפלגת נעם במערכת הבחירות לכנסת ה-26, וטען כי החלטותיה סיכנו את הציבור ופגעו במאמץ הפוליטי של המחנה.

לצד הביקורת, הדגיש כי אין להפוך את המחלוקת הפוליטית לפגיעה אישית ברבנים, בתלמידי חכמים או בבתי מדרש.

"יש לנו מחלוקת גדולה עם מה שנעם עשו. חלק מהאמירות מבחינתנו היו לא נכונות", אמר הרב פנדל. "הם דיברו על כך שהם יעברו את אחוז החסימה, שיש סיכוי שיעברו, כשזה היה ברור שאין סיכוי. הנזק שנעשה כואב מאוד, מכעיס מאוד".

לדבריו, מדובר במחלוקת עקרונית ועמוקה שאין לטשטש אותה, אך יש להקפיד שלא להפוך אותה למאבק אישי או לפגיעה בעולם התורה.

"אוי לאדם שמדבר נגד תלמידי חכמים, נגד אנשים שעוסקים בצורכי ציבור באמונה. אוי לאדם שיהפוך את זה למחלוקת אישית עם מישהו, בתוך משפחה חלילה. אוי לאדם שמתחיל לבזות ולזלזל בבתי מדרש ומעוזים של תורה", הדגיש.

הרב פנדל הבהיר כי לצד הכבוד לרבני נעם, הביקורת על החלטותיהם נותרת בעינה: "אנחנו חושבים שהם עבדו לא נכון, חושבים שהם טעו, חושבים שהם סיכנו".

הוא הוסיף: "אני מקווה שהתוצאות יראו שבסוף לא היה נזק, אבל עדיין זה מסוכן. אנחנו חושבים שהם סיכנו את עם ישראל בצורה שמבחינתנו לא הייתה נכונה ולא הייתה אחראית".

עם זאת, הוא הדגיש את הערכתו לרבני המפלגה ואת רצונו לשמור על קשרי כבוד ואהבה גם בשעת מחלוקת: "אני אשמח לנשק את היד של הרב גיאמי. הרב טאו תמיד מוזמן אצלנו לבית מדרש. אנחנו מכבדים, אוהבים, מוקירים, אבל מתווכחים".

בסיום דבריו שב הרב פנדל והבהיר כי אין בכוונתו לוותר על המחלוקת העקרונית: "יש פה ויכוח, לא נטשטש ולא נעמעם. אנחנו חושבים שהם טעו טעות גדולה. לא רוצים שזה יחזור על עצמו, לא רוצים שיהיה את השסע הזה פעם אחר פעם. אנחנו נאבק על האמת שלנו, ובאותו זמן נכבד ונוקיר".