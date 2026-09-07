תלמידי בית הספר הממלכתי דתי "אפיקים" בבני ברק שהגיעו הבוקר (שני) ללימודים גילו כי שער הכניסה למוסד נחסם לאחר שרותך במהלך הלילה. בעקבות חסימת הכניסה הוזעקה המשטרה למקום, השער נפתח והתלמידים נכנסו לבית הספר.

האירוע התרחש על רקע מחלוקת מתמשכת סביב פעילותם של כמה מוסדות חינוך מזרמים שונים באותו מתחם. אחת הסוגיות העומדות במוקד המחלוקת היא המפגש בין תלמידי בית הספר הממלכתי דתי, שבו לומדים בנים ובנות, לבין תלמידי המוסדות החרדיים הסמוכים.

במקביל לאירוע נשלח היום מכתב מטעם רב השכונה בקריית הרצוג, הרב יהודה אריה שווארץ, להנהלות תלמודי התורה. במכתב הוצגה סוגיית המפגש בין תלמידי המוסדות בשעות הכניסה והיציאה ונכתב כי מחלקת החינוך בעירייה פועלת למציאת פתרון.

לפי המכתב, בשל המצב ניתנה הוראה של הרב משה הלל הירש לעכב בחצי שעה את תחילת הלימודים במוסדות החרדיים. בנוגע לשעות סיום הלימודים טרם התקבלה החלטה, והנושא אמור להיבחן בהתאם להתפתחויות.

המחלוקת הנוכחית מגיעה לאחר תקופה שבה עבר בית הספר "אפיקים" בין מבנים. בעקבות פגיעת טיל בקרבת המבנה שבו פעל בית הספר ונזק שנגרם לחלונות, הועברו התלמידים למבנה חלופי בתוך ישיבה תיכונית.

לטענת הורי התלמידים, התנאים במבנה החלופי לא היו ראויים וכללו תקלות בתשתיות, ובהן בעיות במיזוג, בשירותים, בחשמל ובביוב. לדבריהם, במשך תקופה הובטח להם כי בית הספר יעבור למבנה אחר, ורק לפני כחודש הועבר המוסד למיקומו הנוכחי.

ההורים טוענים כי גם לאחר המעבר נמשכו הקשיים סביב פעילות בית הספר וכי ההתנגדות נובעת, בין היתר, מאופיו הממלכתי דתי ומהעובדה שבמוסד לומדים בנים ובנות. בבית הספר פועלות גם כיתות חינוך מיוחד שבהן הלימודים מתקיימים ללא הפרדה.

בעיריית בני ברק דחו את הטענות לקיפוח או לאפליה והבהירו כי העירייה לא הייתה זו שריתכה את השער. לפי העירייה, המעשה בוצע בידי שכן קיצוני, ובמתחם הוכשרו מראש כניסות נפרדות עבור מוסדות החינוך השונים כדי לצמצם חיכוכים.

מנהלת "אפיקים" מסרה עדות במשטרה בעקבות חסימת השער והאירועים הבוקר. במקביל נמשכים הניסיונות להסדיר את הכניסות ואת שעות הפעילות של המוסדות השונים במתחם, במטרה לצמצם את המפגש בין אוכלוסיות התלמידים.