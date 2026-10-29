בעקבות המעבר לשעון החורף ועומסי התנועה הכבדים בכבישים לקראת סוף השבוע, רבני בני ברק פרסמו היום (חמישי) מכתב הנחיות לציבור, ובו קריאה להקדים משמעותית את הנסיעות בימי שישי כדי למנוע חשש לחילול שבת.

המכתב, שכותרתו "פני שבת נקבלה", פורסם על ידי רבני העיר, רבי חיים יצחק אייזיק לנדא, רבי שבח צבי רוזנבלט ורבי מסעוד בן שמעון, על רקע החשש כי נהגים היוצאים מבתיהם בשעות מאוחרות ייתקעו בפקקים ויתקשו להגיע ליעדם לפני כניסת השבת.

על פי ההנחיות, הציבור מתבקש לתכנן את נסיעותיו כך שיגיע ליעדו שעתיים שלמות לפני זמן הדלקת הנרות. בשעת הדחק, קובעים הרבנים, יש להקפיד על הגעה לפחות 80 דקות לפני השקיעה.

הרבנים מזהירים כי גם נסיעה שנראית קצרה ופשוטה עלולה להתארך באופן בלתי צפוי בשל עומסי תנועה, תאונות או עיכובים אחרים בכבישים.

לדבריהם, יציאה מאוחרת עלולה להעמיד את הנהגים במצב של לחץ זמן קיצוני, ולהוביל לניסיונות להגיע הביתה במהירות לפני כניסת השבת, תוך חשש לחילול שבת.

לצד ההנחיות לציבור הנוסעים, פנו הרבנים גם לבעלי העסקים והחנויות בבני ברק, וקראו להם להתאים את שעות הפעילות לקראת השבת.

על פי המכתב, יש לסגור את העסקים לפחות חצי שעה לפני זמן הדלקת הנרות, כדי לאפשר לבעלי החנויות ולעובדים לסיים את פעילותם ולהיערך לשבת ללא לחץ.

בנוסף, הורו הרבנים שלא לפתוח את העסקים במוצאי שבת אלא לאחר שחלפה חצי שעה מזמן צאת השבת.