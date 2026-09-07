כמדי שנה, נערך הערב (שני) ברחבת הי"א שבתל אביב-יפו, טקס האזכרה לזכרם של 11 הספורטאים שנרצחו על ידי מחבלים באולימפיאדת מינכן 1972.

היה זה טקס האזכרה ה-54 לזכר י"א החללים - חברי המשלחת הישראלית לאולימפיאדת מינכן 1972 שנרצחו בידי מחבלים, כשאת הטקס הנחה המדליסט האולימפי אריק זאבי.

במעמד הטקס לצד משפחות הי"א וחברי המשלחת, השתתפו גם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, יו"ר הוועד האולימפי בישראל יעל ארד, מנכ"לית הוועד האולימפי בישראל עדי ביכמן, המשנה לראש עיריית תל אביב-יפו עו"ד גיא דניאל אבנר, סגנית שגריר גרמניה בישראל הלנה מרקס, לצד מאמנים, שופטים, ספורטאים ונציגי עולם הספורט הישראלי.

בחמישה בספטמבר 1972, במהלך המשחקים האולימפיים במינכן, אירע אחד מפיגועי הטרור הקשים בעולם והטרגדיה הגדולה בתולדות הספורט הישראלי והעולמי. מחבלים מארגון "ספטמבר השחור" פרצו למגורי המשלחת הישראלית בכפר האולימפי ורצחו בדם קר ובאכזריות 11 מחברי המשלחת: דוד ברגר, יוסף גוטפרוינד, משה וינברג, אליעזר חלפין, מארק סלבין, זאב פרידמן, יוסף רומנו, קהת שור, אנדרי שפיצר, עמיצור שפירא ויעקב שפרינגר ז"ל.

במהלך הטקס הדליקו נרות לזכר החללים בני משפחותיהם ונציגיהם: שלי שאלתיאל בשם משפחת חלפין, מיקה בתו של מארק סלבין ז"ל, נכדיו של זאב פרידמן ז"ל, דוריס ווכט ניקולאו אחייניתו של אנדרי שפיצר ז"ל, אורי אפק בשם משפחת וינברג, עדי שור וניניו עומרי ועיליי שור בשם משפחת שור, נציגי משפחת שפירא, והנכדים עדי ואלון בשם משפחת רומנו.

את זר המשלחת מינכן הניחו ההלך האולימפי שאול אדני והשחיינית שלומית ניר טור, את זר הספורטאים האולימפיים הניחו הספורטאים האולימפיים אריאל נשיא וגשאו איילה ואת זר ספורטאי האקדמיה למצוינות הניחו תמר אורחן ונתנאל פלג.

קיומו של הטקס בצל המשך המערכה הביטחונית במספר זירות והאתגרים שהיא מציבה בפני הספורט הישראלי בזירה הבינלאומית, לא מובן מאליו והוא התקיים גם במקביל לתמיכה ולגיבוי משמעותיים מצד ארגוני הספורט המובילים בעולם שמקבלת ישראל וספורטאיה.

יעל ארד, יו"ר הוועד האולימפי בישראל וחברת הוועד האולימפי הבינ"ל (IOC), אמרה: "54 שנים חלפו ואנחנו ממשיכים לזכור ולהזכיר את אחד עשר חברי המשלחת הישראלית שנרצחו באכזריות במינכן. זכרם נישא בליבם של ספורטאינו בכל תחרות ובכל פעם שדגל ישראל מונף בגאווה".

"בתקופה שבה האנטישמיות והדה־לגיטימציה נגד ישראל חדרו גם לעולם הספורט, הנוכחות שלנו בכל תחרות ובכל זירה בינלאומית חשובה מתמיד. לצד אויבינו, יש לנו גם ידידים רבים, רבים מכפי שאנו לעיתים מודעים, אמיצים שעומדים לצידינו. עלינו להמשיך ולהתמודד הן באיכויות הספורטיביות והן בזירה הדיפלומטית בה אנחנו בוועד האולימפי עוסקים יומיום. הספורטאים הישראלים הם קונצנזוס לאומי והם שגרירים יוצאי דופן של ישראל, של הרוח הישראלית ושל יהדות העולם".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר נשא דברים גם הוא בטקס כשאמר: "זכרם של אחד עשר חברי המשלחת הישראלית למינכן שנרצחו משום שהיו יהודים מלווה את הספורט הישראלי וימשיך ללוות אותנו תמיד. גם היום יש מי שמנסים להרחיק את ישראל מזירות הספורט בעולם באמצעות חרמות, איומים, שנאה ואנטישמיות. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. לא נוריד את הראש ולא נוותר על המקום שמגיע לספורטאים ולספורטאיות שלנו בכל זירה בינלאומית. נעמוד לצדם, ניאבק למענם בכל מוסד ובכל התאחדות, ונמשיך להתחרות, לנצח ולהניף את דגל ישראל בגאווה בכל מקום בעולם".

עו"ד גיא דניאל אבנר, משנה לראש עיריית תל אביב-יפו: "הספורט הוא חלק משמעותי מהחיים והמרקם של תל אביב-יפו, ואני רואה בו ערך עליון. עלינו להמשיך ולתת לספורט את המקום הראוי לו, לא רק כאמצעי לבריאות, אלא גם ככלי לחינוך, לחיבור בין אנשים ולבניית חברה חזקה ובריאה יותר. הספורטאים במינכן לא יצאו למלחמה, אלא לעשות את מה שאהבו, לייצג את מדינת ישראל באחד מאירועי הספורט הגדולים והחשובים בעולם. הטרור חדר למקום שאמור היה להיות סמל לשלום, אחווה ותחרות הוגנת בין עמים. המאבק בטרור הוא מאבק על החיים עצמם, והתשובה שלנו חייבת להיות חיים, עשייה, אחדות והמשך הדרך".

סגנית שגריר גרמניה בישראל הלנה מרקס, אמרה: "היום אנו זוכרים את הקורבנות שנרצחו במשחקים האולימפיים במינכן ב-1972. זכרם של 11 הספורטאים הישראלים והשוטר הגרמני, אנטון פליגרבאואר, שנפלו קורבן למעשי הטרור הנתעבים הללו, מזכיר לנו: הקיצוניות מהווה איום ממשי".

"יש לכך חשיבות מיוחדת בתקופה שבה השנאה והאלימות האנטישמיות גוברות ברחבי העולם. מגמות אלה מאיימות גם על הדמוקרטיות במדינותינו. כיבוד זכרם של הקורבנות, התמודדות עם הקיצוניות והגנה על הדמוקרטיות שלנו הן חובות המוטלות על כולנו במשותף.

אושרת רומנו קנדל נציגת משפחות י"א חללי מינכן, עודדה את הספורטאים וראשי הענפים השונים כשאמרה: "המשיכו עם הפנים במלא המרץ לאולימפיאדה הבאה עם שימור זכר יקירנו ואנחנו יודעים שזו משימה לא קלה אבל היא הכרחית. הם ראויים לכך ובלי היסטוריה אין עתיד".

הספורטאים האולימפיים אריאל נשיא וגשאו איילה: "כספורטאים אולימפיים, ממשיכי דרכם של י"א חללי מינכן, זוהי חובתנו ואחריותנו לשאת את זכרם בכל אימון, בכל תחרות ועל כל במה. מורשת הי"א היא חלק בלתי נפרד מסיפורה של מדינת ישראל ומהסיפור האולימפי הישראלי שאנו ממשיכים לכתוב.

אנו מחויבים להקהות את הכתם השחור שהותיר הטבח בצבעי ארד, כסף וזהב, בדגלי ישראל המתנוססים בתחרויות ברחבי העולם ובשירת 'התקווה' על דוכן המנצחים. נמשיך לייצג את מדינת ישראל בגאווה, להוכיח שאין דבר שישבור את רוחנו ולהמשיך את דרכם ואת מורשתם של י"א חללי מינכן".