ח"כ אלעזר שטרן, שהתפטר מהכנסת לאחר שעזב את יש עתיד והצטרף למפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט, ניצל את מכתב ההתפטרות שלו כדי לצאת למתקפה חריפה נגד יו"ר הכנסת אמיר אוחנה.

על פי דיווח של יובל קרני, שטרן לא הסתפק במכתב התפטרות רשמי, אלא האשים את אוחנה כי פגע במעמדה של הכנסת והפך אותה לכלי פוליטי בשירות הממשלה.

"ביטלת למעשה את הפרדת הרשויות במדינת ישראל", כתב שטרן. "הפכת את הכנסת לכלי שהוא חלק מהממשלה, וביטלת כמעט לחלוטין את היכולת שלה לפקח על עבודת הממשלה. הפכת את הכנסת לרשות נרמסת בידי הממשלה".

שטרן המשיך והאשים את יו"ר הכנסת כי השתמש בתפקידו כדי לפגוע במערכת המשפט ולטפח שיח מפלג. "הפכת את כיסא היושב ראש לכיסא העסוק בהסתה, פילוג ושיסוי במקום אחדות וממלכתיות", כתב. לדבריו, "אין ספק שהדרך שבה ניהלת את הכנסת הוסיפה גם לשסע החמור שאליו דורדר עם ישראל".

הדברים מגיעים לאחר שבריאיון ל"ידיעות אחרונות" הצהיר שטרן כי אם גדי איזנקוט ירכיב את הממשלה הבאה, בכוונתו להתמודד על תפקיד יו"ר הכנסת במקום אוחנה.

אוחנה לא נותר חייב והשיב בחריפות. "המניפסט המופרך ששרבט טרמפיסט המפלגות שטרן, שכל מטרתו סיקור תקשורתי לתעמולת בחירות - ראוי לאותו היחס שהעניק כנטען לתלונות שקיבל על הטרדות מיניות בכובעו כראש אכ"א - היישר למגרסה", מסר יו"ר הכנסת.