בצלאל סמוטריץ׳ | בסלון של יסמין

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חוזר לרגע מתחילת כהונתו שבו נאום שנשא באנגלית הפך לסרטון שהופץ ברשת, ומודה כי התגובות אליו פגעו בביטחונו העצמי.

בראיון ל"סלון של יסמין" סיפר כי מאז אותו אירוע לא שב לנאום באנגלית - החלטה שכיום הוא מגדיר כטעות.

"נתתי שם נאום, זה היה בבונדס", סיפר סמוטריץ'. לדבריו, זמן קצר לאחר שנכנס לתפקיד טס לארצות הברית ונשא בפני הבורד של הבונדס נאום של כ-20 דקות באנגלית - בפעם הראשונה בחייו.

סמוטריץ' סיפר כי מבחינתו הנאום עצמו היה מוצלח, אך במהלכו היו כמה טעויות שנבעו מהתרגשות. "היו לי שלושה או ארבעה פספוסים כאלה של התרגשות. אז מישהו לקח, ערך את זה, חתך את ה'גרנדמייזר' ועוד איזה כמה תקלות. עשה מזה רצף של סרטון".

שר האוצר הודה כי הסרטון הערוך השפיע עליו יותר מכפי שהיה רוצה. "ברגע של גילוי לב, אני מודה שזה הוריד לי את הביטחון העצמי, בבת אחת. ואולי בזה טעיתי", אמר.

לדבריו, התגובה הנכונה מבחינתו הייתה דווקא לחזור במהירות לבמה ולנאום שוב באנגלית. "הייתי צריך מיד לתת עוד איזה נאום באנגלית, וכמו מי שעשה תאונת דרכים, אומרים לו, יאללה, תעלה מיד על ההגה", הסביר.

כשנשאל אם יצא לו מאז לשאת נאום נוסף באנגלית, השיב סמוטריץ' בקצרה, "לא". הוא הוסיף כי בדיעבד הוא סבור שזו הייתה טעות, וכי בהמשך ניסה להעניק להחלטה הסבר אידיאולוגי: "באתי ואמרתי, בסדר, יהודי, מדבר בעברית".

סמוטריץ' השווה זאת לצרפתים שלדבריו מקפידים לדבר בשפתם וקשר זאת לגאווה לאומית. "אנחנו שמחים בשפה שלנו", אמר, אך הבהיר כי אין מדובר בחוסר יכולת לנהל שיחה באנגלית.

"אני מדבר באנגלית. תנוח דעתך, אני יודע לנהל שיחות אחד על אחד באנגלית, להבין, לדבר, הכל בסדר", סיכם שר האוצר.