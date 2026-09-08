כמראן חכמי, צורף אמריקאי-יהודי בן 71 המתגורר בניו יורק, שוחרר בסוף השבוע מכלא אווין הידוע לשמצה בטהרן לאחר כארבע שנים מאחורי הסורגים - כך דיווח רדיו "פרדה" באיראן.

למרות שחרורו המוקדם לפני תום תקופת מאסרו, כלי תקשורת באיראן מדווחים כי נאסר עליו לעזוב את תחומי המדינה ולשוב לביתו שבארצות הברית.

חכמי, יליד איראן, נעצר על ידי כוחות הביטחון המקומיים לאחר שהגיע למדינה כדי לבקר את בני משפחתו.

בהמשך העמידה אותו מערכת המשפט של הרפובליקה האסלאמית לדין בגין ביקור שערך בישראל לפני למעלה מעשור לצורך השתתפות בטקס דתי, וגזרה עליו ארבע שנות מאסר.

לאורך תקופת כליאתו הביעו בני משפחתו חשש כבד לחייו, והצהירו שוב ושוב כי הוא מתמודד עם סרטן אגרסיבי בשלפוחית השתן וכי נמנע ממנו טיפול רפואי ייעודי והולם בין כתלי הכלא.

לפי שעה, לא פורסם מידע עדכני על מצבו הבריאותי של חכמי לאחר יציאתו מהכלא. כעת, תחת צו איסור יציאה מהמדינה, הוא ממשיך לשהות באיראן וטרם ברור אם ומתי יורשה לשוב למשפחתו בארצות הברית.