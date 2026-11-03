סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די. ואנס, הודיע הערב (שני) כי נרשמה התקדמות במגעים בין וושינגטון לטהרן, והביע אופטימיות זהירה בנוגע לאפשרות להגיע להסכם. עם זאת, הבהיר כי ארצות הברית תדרוש ערבויות שימנעו מאיראן לשקם את תוכנית הגרעין שלה.

בשיחה עם כתבים בבסיס חיל האוויר אנדרוז סיפר ואנס כי שוחח לאחרונה עם הנשיא דונלד טראמפ על מצב המשא ומתן. "קיימנו כמה שיחות טובות עם האיראנים", אמר. "למעשה, שוחחתי על כך עם נשיא ארצות הברית לפני שעה".

"הנשיא ואני אופטימיים למדי לגבי האפשרות להגיע להסדר באמצעות משא ומתן. נמשיך לפעול בכיוון הזה. כמובן, אי אפשר לדעת. האיראנים תמיד קצת בלתי צפויים, וכפי שהנשיא תמיד אומר, הוא שומר לעצמו הן את האפשרות לנקוט צעדים צבאיים והן את האפשרות לפעול באמצעים שאינם צבאיים", הוסיף סגן הנשיא. "בהחלט התקדמנו במידה מסוימת. נראה אם נוכל להתקדם עוד".

ואנס נשאל אם הממשל האמריקני קבע מועד אחרון להגעה להסכם, שלאחריו עשויה ארצות הברית לחדש את התקיפות נגד איראן, והשיב כי לא הוצב אולטימטום.

"לא, לא קבענו מועדים אחרונים. תראו, אמרנו להם: 'זה מה שאנחנו רוצים'. ומה שאנחנו רוצים הוא שלאחר שהשמדנו את תוכנית הגרעין שלהם, נוודא שהם לא ישקמו אותה ולא ינסו לשקם אותה. זה הדבר החשוב ביותר מבחינת ארצות הברית".

לדברי סגן הנשיא, בוושינגטון מכירים בחשיבות שמייחסת איראן לשמירה על ריבונותה ולשיקום כלכלתה, אך מתנים כל הסדר בהתחייבויות שניתן יהיה לפקח על יישומן.

"מה שהבנתי הוא שחשובה להם מאוד, כמובן, הריבונות שלהם. חשוב להם מאוד גם השיקום הכלכלי. אנחנו בהחלט חושבים שיש דרך להגיע להסכם, אבל הדבר מחייב התחייבות נחרצת, שניתן לוודא את קיומה, לכך שהם לא ישקמו את תוכנית הגרעין".

מוקדם יותר הביע גם טראמפ אופטימיות בנוגע לסיכויים להגיע להסכם עם הרפובליקה האסלאמית. בפוסט שפרסם ברשת Truth Social קשר הנשיא בין הירידה במחירי הנפט לבין ההערכות בשווקים כי ניתן יהיה להימנע מחידוש הלחימה.

"מחירי הנפט צונחים כמו אבן, ירידה של כמעט 10 דולר לחבית, שיא של ממש, משום שאנשים מאמינים שלא תהיה מלחמה עם איראן. איראן רוצה להגיע להסדר בהקדם האפשרי. זה יכול לקרות!", כתב טראמפ.

עוד קודם לכן, בשיחה עם כתבים באנדרטת לינקולן בוושינגטון, אמר הנשיא דברים דומים על האפשרות להגיע להסכם. "הם רוצים להגיע להסכם. וזה יכול לקרות", הצהיר.

טראמפ התייחס גם למערכה הצבאית נגד איראן וטען כי ארצות הברית כבר השיגה את יעדיה. "הייתה לנו מלחמה עם איראן. ניצחנו, ואני אפילו לא יודע אם אפשר לקרוא לזה מלחמה, כי כבר חודשים אנחנו לא נלחמים", אמר.

"זו לא מלחמה. נלחמנו מעט מאוד. השמדנו את הצבא ואת חיל האוויר שלהם ועשינו את כל מה שהיינו צריכים לעשות", הוסיף הנשיא.

טראמפ ייחס את הירידה המדווחת של כעשרה דולרים במחיר חבית נפט להישגי הצבא האמריקני, והעריך כי מגמת הירידה במחירים תימשך. בנוסף טען כי המשטר האיראני מתמודד עם משבר כלכלי חמור, הכולל אינפלציה בשיעור של יותר מ-300%.