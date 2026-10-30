מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM), אדמירל בראד קופר, נפגש עם הנשיא דונלד טראמפ בבית הלבן ודן עמו באפשרויות לפעולה צבאית נוספת נגד איראן. כך דיווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל", על רקע האפשרות שוושינגטון תחדש את הלחימה הנרחבת נגד הרפובליקה האסלאמית.

על פי גורמים אמריקניים ומקורות המעורים בפרטי הדיונים, בפגישה השתתפו גם שר המלחמה האמריקני פיט הגסת', יו"ר המטות המשולבים הגנרל דן קיין ובכירים נוספים בממשל.

הפגישה, שתוארה כתדרוך אישי חריג של המפקד הצבאי האמריקני הבכיר במזרח התיכון, עסקה גם בנושאים נוספים, ובהם המצור הימי שמטילה ארצות הברית על איראן.

יום קודם לכן השתתף קופר בפגישה נוספת בבית הלבן, שבה נכחו סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס וקצינים בכירים בצבא האמריקני.

ב"וול סטריט ג'ורנל" צוין כי קופר ממעט להעניק תדרוכים אישיים לטראמפ, וכי הפגישה עשויה להעיד על התקרבות הממשל להכרעה בנוגע לאישור מבצע צבאי משמעותי נוסף נגד איראן.

דוברי הפנטגון ופיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סירבו להגיב לדיווח.

הפגישה נערכה על רקע ההיערכות האמריקנית לאפשרות של חידוש הפעולות הצבאיות נגד איראן לאחר בחירות אמצע הכהונה לקונגרס, שייערכו ב-3 בנובמבר.

ביום שלישי דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל" כי ארצות הברית העבירה אזהרות לכמה ממדינות המפרץ הערביות, וקראה להן להיערך לאפשרות של מערכה צבאית אמריקנית קצרה ואינטנסיבית נגד איראן לאחר הבחירות.

במקביל, על פי הדיווח, צבא ארצות הברית פועל לתגבור מערכות ההגנה האווירית במזרח התיכון ומעביר אנשי צבא מבסיסים החשופים לתקיפות תגמול איראניות.