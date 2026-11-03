ארצות הברית ביצעה הלילה (שלישי) תקיפה נגד יעדים באי קשם שבאיראן, כחלק מסדרת תקיפות מצומצמות שביצע הצבא האמריקני בשבועות האחרונים ללא הודעה רשמית. כך דיווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל", בהסתמך על גורמים אמריקניים.

לפי הדיווח, הפעילות הצבאית האמריקנית נגד מטרות איראניות נמשכה גם בתקופה שבה הנשיא דונלד טראמפ הביע בפומבי אופטימיות בנוגע לאפשרות להגיע להסכם עם טהרן.

בכיר אמריקני התייחס בשיחה עם אקסיוס לתקיפה האמריקנית ואמר כי מטוס קרב של צבא ארצות הברית תקף משגר טילי קרקע-אוויר באי קשם שבאיראן והשמיד אותו.

לדברי הבכיר, התקיפה בוצעה במסגרת הגנה עצמית, לאחר שמשמרות המהפכה שיגרו מהמשגר טיל נגד מטוסים.

הפרסום הגיע לאחר שאתמול בערב הופיעו ברשתות החברתיות דיווחים על פיצוצים באזור האי קשם, הסמוך למצר הורמוז.

גורמים אמריקניים הסבירו כי חלק מהתקיפות נועדו לצורכי הגנה, במטרה להגביל את יכולתה של איראן לאיים על ספינות מסחריות העוברות במצר הורמוז.

בניגוד לתקיפות שבוצעו בשלבים מוקדמים יותר של המלחמה, הפנטגון נמנע הפעם מפרסום הודעות על הפעולות הצבאיות.

אחד הגורמים ששוחחו עם ה"וול סטריט ג'ורנל" הסביר כי ההחלטה שלא לחשוף את התקיפות התקבלה במכוון, כדי שלא ליצור רושם שוושינגטון מתכוננת לפתוח במערכה צבאית נרחבת נוספת נגד איראן.

משרד ההגנה האמריקני הפנה את השאלות בנושא לפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM), שלא מסר תגובה מיידית לדיווח. גורם אמריקני נוסף הבהיר כי הממשל ממשיך לפעול נגד איומים המופנים כלפי הכוחות האמריקניים המוצבים באזור.

הדיווח על התקיפות הגיע שעות לאחר שטראמפ וסגנו ג'יי.די. ואנס הביעו אופטימיות בנוגע לאפשרות להגיע להסכם עם איראן, בעקבות התקדמות במגעים בין וושינגטון לטהרן.

בשיחה עם כתבים בבסיס חיל האוויר אנדרוז אמר ואנס כי התקיימו שיחות חיוביות עם נציגי המשטר האיראני.

"הנשיא ואני אופטימיים למדי לגבי האפשרות להגיע להסדר באמצעות משא ומתן. נמשיך לפעול בכיוון הזה. כמובן, אי אפשר לדעת. האיראנים תמיד קצת בלתי צפויים, וכפי שהנשיא תמיד אומר, הוא שומר לעצמו הן את האפשרות לנקוט צעדים צבאיים והן את האפשרות לפעול באמצעים שאינם צבאיים", אמר ואנס. "בהחלט התקדמנו במידה מסוימת. נראה אם נוכל להתקדם עוד".

סגן הנשיא הבהיר כי ארצות הברית לא הציבה לאיראן מועד אחרון להשגת הסכם, אך הדגיש כי כל הסדר יחייב התחייבויות שניתן לאמתן לכך שטהרן לא תשקם את תוכנית הגרעין שלה.

גם טראמפ הביע אופטימיות לגבי האפשרות להגיע להסכם. בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כתב: "מחירי הנפט צונחים כמו אבן, ירידה של כמעט 10 דולר לחבית, שיא של ממש, משום שאנשים מאמינים שלא תהיה מלחמה עם איראן. איראן רוצה להגיע להסדר בהקדם האפשרי. זה יכול לקרות!"

מוקדם יותר אמר הנשיא לכתבים באנדרטת לינקולן בוושינגטון: "הם רוצים להגיע להסכם. וזה יכול לקרות".