יועץ בכיר של ראש הממשלה בנימין נתניהו מעריך כי אם נתניהו יקבל לאחר הבחירות את המנדט להרכבת הממשלה, הוא ישאף שלא לצרף אליה את יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, כך דווח באתר JNS ישראל.

לדברי היועץ הבכיר, נתניהו וסביבתו לא היו שבעי רצון מהתנהלותו של בן גביר בארבע השנים האחרונות.

להערכתו, אם תעמוד בפני נתניהו האפשרות להקים ממשלה שאינה תלויה ביו"ר עוצמה יהודית, הוא ינסה להימנע מתלות מחודשת בו.

היועץ קשר את הערכתו גם לתוכניותיו של נתניהו לקדנציה הבאה. לדבריו, נתניהו יחגוג לאחר הבחירות את יום הולדתו ה-77, ובהנחה שיוכל להקים ממשלה יציבה, הוא עשוי לראות בה את כהונתו האחרונה ולשאוף לשיפור יחסיו עם חלקים בציבור שכועסים עליו.

היועץ סבור כי הניסיון עם בן גביר, הרצון לזכות מחדש בלגיטימציה בקרב ציבור רחב והאפשרות שמדובר בכהונה אחרונה, עשויים להוביל את נתניהו להעדיף ממשלה ללא עוצמה יהודית.

בן גביר הגיב בחריפות לדיווח: "מדאיג מאוד ומקומם. נתניהו עצמו הודה שההישגים הגדולים במלחמה אירעו רק כאשר איזנקוט וגנץ עזבו את הקבינט ובן גביר נכנס".

בן גביר הזהיר מפני אפשרות של הקמת ממשלה עם גדי איזנקוט במקומו, "להוציא את בן גביר מהממשלה, ולהכניס את איש השמאל איזנקוט - זה בפירוש לירוק לבוחר הימין בפרצוף. מי שמתכנן דבר כזה, לא רוצה הכרעה צבאית ולא רוצה רפורמה משפטית".