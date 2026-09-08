אביתר בנאי - פעימת לב

הזמר והיוצר אביתר בנאי מוציא שיר חדש בשם "פעימת לב", שאותו כתב והלחין.

בתוך השיר שילב בנאי את ניגון סוכות "אחד יחיד ומיוחד" של קהילת ויז'ניץ, כחלק מהעיסוק של השיר באחדות ובחיבור.

לצד יציאת השיר שיתף בנאי במחשבות על משמעותה של האחדות עבורו, "להיות אחד זה שלום. זה להפוך את ההפכים למשהו מוליד ולא מתנגד".

בנאי תיאר את השאיפה לאחדות גם במישור האישי והפנימי, "להיות אחד זה להפסיק ללכת מכות עם עצמי. זה להיות מגוון אבל לא קרוע".

בהמשך הוסיף כי עבורו מדובר גם ביכולת להיות נוכח במה שהוא עושה, להרגיש חלק ממשהו גדול ו"לאהוב אשה אחת".

את הדברים קשר בנאי גם לשנה החדשה, "השנה הזאת אני מאחל לעצמי להיות אחד שמחובר אל האחד". הוא הוסיף כי הוא מתרגש לשתף בשיר, "להגיד שאני אוהב ולאחל שנה טובה ומתוקה".

גם מילות "פעימת לב" נעות סביב החיפוש אחר חיבור בתוך כאב, ניתוק ומאבק פנימי. המשפט החוזר בשיר, "אני רוצה הכול אבל הכול יש רק באחד", מלווה את השיר ומתחבר לניגון החסידי המשולב בו.

בחלק אחר של השיר שר בנאי, "מבט יכול לזרוע אור, שיר חומות לשבור". בהמשך משתלב שוב הניגון "אחד יחיד ומיוחד, היה הווה ויהיה", שחוזר לאורך היצירה לצד המילים שכתב והלחין בנאי.