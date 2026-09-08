Hareni Mekasher - הריני מקשר | Moshe Storch & AFIkoMAN

ימים ספורים לפני ראש השנה משחרר ארגון "תודה לך השם" גרסת רמיקס חדשה וקצבית לסינגל "הריני מקשר עצמי".

הגרסה יוצאת בשיתוף DJ Farbreng, משה שטורך ו-AFIkoMAN, בשעה שעשרות אלפי חסידים ומאמינים עושים את דרכם לציונו של רבי נחמן מברסלב.

השיר נשען על תפילת "הריני מקשר עצמי", המיוחסת לרבי נתן מברסלב ונכתבה בעקבות הוראת רבי נחמן לומר לפני התפילה, "הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים שבדורנו".

במהלך השנים הורחב הנוסח והוא כולל קישור של המחשבה, הדיבור, המעשה, הרצונות והכוונות לצדיקי האמת, ובפרט לרבי נחמן בן פיגא.

מאחורי השיר עומד ארגון "תודה לך השם", שראשיתו בחבורת חברים מפייב טאונס שבניו יורק שביקרה בשבת בצפת. לדבריהם, מפגש עם יהודי מקומי שנהג לומר בפשטות "תודה לך השם" הותיר בהם רושם והפך לבסיס לרעיון שהתפתח בהמשך לארגון.

את הלחן ל"הריני מקשר עצמי" כתב אהרן סגל, על העיבוד הופקד איזי דריהם ומנדי פורטנוי אחראי על ההפקה.