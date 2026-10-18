אורית סטרוק בראיון לקלמן ליבסקינד ועידת צמת ומקור ראשון

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק התייחסה לאירועי האלימות של צעירים יהודים ביהודה ושומרון, גינתה את המעשים, אך טענה כי במקביל פועלת מערכה מאורגנת של הרשות הפלסטינית, ארגוני שמאל וגורמים אנטי-ישראליים ליצירת פרובוקציות ולהעצמת האירועים.

בריאיון לקלמן ליבסקינד, במסגרת ועידת צומת ומקור ראשון, נשאלה סטרוק על אירועי האלימות שהתרחשו בסוף השבוע בשומרון ועל אופן הטיפול בתופעה.

"אני כמובן מאוד מתנגדת למעשי אלימות כאלה", הבהירה. לדבריה, בניגוד לרושם שנוצר בתקשורת, המעשים אינם מאפיינים את רוב תושבי החוות ואף לא את רוב בני הנוער המתגוררים בהן.

עם זאת, השרה הדגישה כי אין להתעלם מהתופעה. "זה קיים בשטח. אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר להתכחש לזה וחייבים לטפל בזה", אמרה.

סטרוק סיפרה כי השתתפה בדיונים ובישיבות שעסקו בדרכי ההתמודדות עם האלימות, וכי היא מקפידה לשוחח גם עם בני הנוער עצמם במהלך ביקוריה בחוות. "החוות האלה הם בני הטיפוחים שלי ואני מאוד מודה על הזכות הזו", אמרה, והסבירה כי לצד התמיכה בהתיישבות היא רואה חשיבות בהצבת גבולות ובהבהרה לצעירים מדוע מעשי אלימות פסולים.

בהמשך טענה סטרוק כי תופעת האלימות אינה חדשה, אך לדבריה השתכללה המערכה הציבורית והארגונית המתנהלת סביבה. "זה כבר עשרות שנים, עשרים שנה לפחות, שיש את התופעות האלה", אמרה. "מה שהשתכלל זה הקמפיין שיש מסביב לזה, הארגון שיש מסביב לזה".

השרה הוסיפה כי במסגרת חברותה בקבינט היא נחשפת למידע ביטחוני שלטענתה מצביע על פעילות מתוכננת של גורמים שונים ליצירת חיכוכים בשטח.

לדבריה, היא מקבלת עדכונים על היערכות של הרשות הפלסטינית, גורמים אנטי-ישראליים, ארגוני BDS וגורמי שמאל בישראל, שמטרתה להעצים את האירועים, לייצר פרובוקציות ולגרור את בני הנוער לעימותים.

סטרוק ציינה כי אינה יכולה לפרט את המידע הביטחוני שעליו היא מסתמכת, אך טענה כי ההיערכות של אותם גורמים משתפרת משנה לשנה.

בהקשר זה הביעה תמיכה בעמדת ראש הממשלה בנימין נתניהו, שקרא לבדוק ולחקור את אירועי סוף השבוע לפני הסקת מסקנות. "אני בסוף בשורה התחתונה חושבת שכשראש הממשלה אמר שצריך לבדוק את הדברים, הוא ידע על מה הוא מדבר", אמרה, והדגישה כי אין בכך הצדקה למעשי אלימות.

כשנשאלה אם יש צורך בשינוי אופן הטיפול בתופעה, השיבה כי ייתכן שנדרש שיפור, אך התקשתה להצביע על צעדים מעשיים מסוימים. "יכול להיות שצריך לשפר את הטיפול בהחלט", אמרה. כשנשאלה כיצד, השיבה: "אני לא יודעת להגיד, אני לא יודעת".

עם זאת, סטרוק הציגה עמדה ברורה בנוגע לחלוקת האחריות בין גורמי הביטחון והאכיפה. "אני יודעת שצריך יותר עבודה של המשטרה לטעמי בנושא הזה, הרבה פחות עבודה של החיילים. אני לא חושבת שנכון שהחיילים בכלל יתעסקו עם הדבר הזה. החיילים צריכים לטפל בביטחון", סיכמה.