במערכת אכיפת החוק בוחנים אפשרות לפתוח בחקירה פלילית נגד הרב דב ליאור, מזקני רבני הציונות הדתית, בעקבות פסק הלכה שפרסם השבוע ובו התיר ליהודים למסוק זיתים במטעים ביהודה, שומרון ובנימין, לרבות מטעים שנטעו ערבים.

על פי הדיווח הערב (ראשון), גורמים במערכת אכיפת החוק סבורים כי פסק ההלכה עשוי להתפרש כקריאה לגניבה. בתחילה נשקלה האפשרות לבחון את הדברים גם בהיבט של הסתה לגזענות, אולם בפסק לא נמצאה קריאה מפורשת לאלימות.

פסק ההלכה, שפורסם תחת הכותרת "לשאלת רבים בעניין מסיק זיתים במטעים הפזורים ביהודה, שומרון ובנימין", עוסק בשאלת הבעלות על הקרקעות ועל הפירות הגדלים בהן.

הרב ליאור קובע בפסק כי הקרקעות ביהודה ושומרון שייכות לעם ישראל, וכי העובדה שערבים מחזיקים בהן ומעבדים אותן אינה מקנה להם בעלות הלכתית.

"עם ישראל מעולם לא התייאש מארץ ישראל, כפי שאנו מבטאים בתפילותינו מדי יום ביומו", כתב הרב. "הערבים מעולם לא קנו את הקרקע מעם ישראל או מיהודי פרטי ולכן היא גזולה בידם, וכידוע עפ"י ההלכה קרקע אינה נגזלת".

בהמשך הבחין הרב בין הבעלות על הקרקע לבין הבעלות על הפירות שגדלו בעצים שנטעו ערבים, וטען כי במקרים שבהם אין באפשרותם למסוק את הזיתים מסיבות ביטחוניות, ניתן להניח שהתייאשו מהפירות.

"אם הם נטעו עצים ויש בהם פירות, כגון זיתים, מועיל בהם ייאוש, ולכן אם אין להם אפשרות למסוק מסיבה ביטחונית, מסתמא התייאשו מהם", כתב.

הרב הוסיף כי גם אם מגיעה לנוטעים תמורה על נטיעת העצים, הרי שלשיטתו הם כבר קיבלו אותה באמצעות הפירות שקטפו לאורך השנים.

במסקנת פסק ההלכה כתב הרב ליאור: "לכן, מסיק זיתים בארץ הקודש מותר לחלוטין, ואף יש בו מעלה יתרה בהתחשב בסכנות הביטחוניות של התקרבות הערבים ליישובים היהודיים ולנקודות ההתיישבות".

עוד קבע: "זאת ועוד, מותר ליהודים למסוק את הזיתים אף בשטחים הרחוקים מהיישובים היהודיים, כדי לגלות ברבים את בעלותנו על הארץ ומקיימים בזה את מצוות כיבוש הארץ".

הרב אף פסק כי הפירות הנמסקים בדרך זו פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות.

כעת נבחנת במערכת אכיפת החוק השאלה אם הדברים חורגים מגדר פסיקה הלכתית ומהווים עבירה פלילית.