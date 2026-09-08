יו"ר כחול לבן בני גנץ הודיע הבוקר (שלישי) על צירופו של לוחם המילואים רועי קונקול לרשימת המפלגה.

קונקול מגיע לכחול לבן לאחר שבמשך שנים היה מזוהה כאחד האנשים הקרובים ליו"ר יש עתיד יאיר לפיד, ובהמשך הצטרף למסגרת הפוליטית שהקים יועז הנדל.

בהמשך החליט להמשיך את דרכו הפוליטית בכחול לבן בראשות גנץ.

קונקול שירת מאות ימי מילואים במהלך המלחמות האחרונות, ובנוסף לשירותו הצבאי בסדיר ובמילואים צבר ניסיון במערכת הפוליטית.

בכחול לבן מציגים את הצטרפותו כחלק מהרצון להביא את הקולות שעלו מקרב ציבור המילואים מאז שבעה באוקטובר אל המערכת הפוליטית.

גנץ בירך על הצטרפותו, "מדינת ישראל חייבת להקים ממשלה ציונית ורחבה שתאפשר להתמודד עם אתגרי המדינה".

לדבריו, "רועי, שלחם מאות ימי מילואים במלחמות האחרונות, הבין כי מדינת ישראל קראה לו ומאז ה־7.10 הוא במסע להביא את רוח המילואים גם אל תוך החברה הישראלית".

קונקול הסביר כי החלטתו נובעת גם מהלקחים הפוליטיים של שבעה באוקטובר, "בבחירות הראשונות אחרי ה-7.10 חייב להיות כוח פוליטי שיבטיח שיצאנו מהקונספציה הפוליטית שלפני המלחמה".

כאב לבני נוער בישראל, הוסיף, הוא אינו מוכן לקבל את הטענה שהאפשרות לשינוי חסרת סיכוי או להיכנע לכוחות שמעוניינים, לדבריו, בהמשך הפילוג.

"אני מצטרף לכחול לבן בראשות בני גנץ, לא כי זו הבחירה הקלה, אלא כי זו הבחירה הנכונה", אמר קונקול. הוא הוסיף כי לתפיסתו "מדינת ישראל חייבת ממשלה ציונית רחבה כדי להתמודד עם האתגרים העומדים בפנינו".

הצטרפותו של קונקול מגיעה לאחר צירופה של ד"ר עליזה בלוך, אשת חינוך וראש עיריית בית שמש לשעבר, לרשימת כחול לבן.

בלוך עברה לגנץ לאחר שקודם לכן הצטרפה למפלגה שהקימו השרים לשעבר גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ובעקבות פרישתו של ארדן בחרה להמשיך את דרכה הפוליטית בכחול לבן.