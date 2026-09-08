אזרח סורי הצליח להגיע אמש (שני) סמוך למוצב של צה"ל בדרום הגולן, בצד הסורי של הגבול, מבלי שהתגלה קודם לכן. בצה"ל מתחקרים את נסיבות האירוע.

גורמים צבאיים מסרו לחדשות 12 כי האזרח הועבר לחקירה בידי כוחות הביטחון. לדבריהם, מהבדיקה הראשונית של המקרה עולה כי לא מדובר בניסיון לבצע פיגוע.

בצה"ל בוחנים את האירוע ואת האופן שבו הצליח האזרח להגיע לקרבת המוצב מבלי שהתגלה.

בתוך כך, במהלך הלילה התרחש אירוע נוסף בגבול הסורי. כוחות צה"ל עצרו שני אזרחים סורים בגזרת החרמון, בחשד שהיו מעורבים בניסיונות הברחה בגבול.

שני החשודים שנעצרו בגזרת החרמון הועברו אף הם לחקירת גורמי הביטחון.

האירועים מגיעים כשבוע לאחר שאוגדה 210 השלימה תרגיל אוגדתי מקיף ברמת הגולן ולאורך גבול סוריה. התרגיל נועד לשמר את כשירות הכוחות ולהגביר את המוכנות להתמודדות עם תרחישים מורכבים ואירועים מתפרצים בגזרה.

במהלך התרגיל התמודדו הכוחות עם עשרות תרחישים, בהם חילוץ פצועים בתנאי שטח, הגעה לאירועים רבי-נפגעים ופינוי רפואי. בנוסף תורגלו מנגנוני הפיקוד והשליטה בזמן לחימה ושיתוף הפעולה בין הכוחות והגופים הפועלים באזור.

בתרגיל שולבו לקחים מהלחימה בגזרות השונות, בדגש על אירועי 7 באוקטובר. בין היתר תורגלו דריכות כלל-מערכתית, הפעלת כוחות כוננות, שימוש בכוחות מיוחדים והפעלת אש.

לצד כוחות האוגדה השתתפו באימון כוחות שהגיעו מגזרות סמוכות ומפיקוד העורף. הפעילות התקיימה בשיתוף גורמי החירום וההצלה, ראשי הרשויות המקומיות וגורמים נוספים הפועלים במרחב.