נתניהו חושף: "התקשרתי לנשיא סוריה" דוברות

ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בכנס בחירות עם בני העדה הדרוזית כי קיים שיחת טלפון עם נשיא סוריה אחמד א-שרע במהלך הטבח בדרוזים באזור א-סווידא בשנת 2025.

בדבריו התייחס נתניהו לתקיפות שביצעה ישראל בדמשק במהלך האירועים, וטען כי שיחה ישירה שקיים עם הנשיא הסורי הובילה להפסקת הטבח.

"הורדנו את משרד הביטחון בדמשק, ככה, הלך, הורדנו יעד בתוך מתחם הארמון, והרמתי טלפון לא-שרע, הייתה שיחה מאוד קצרה, מאוד חדה, והטבח נפסק", אמר נתניהו.

ראש הממשלה הדגיש את מחויבותו להגן על בני העדה הדרוזית בסוריה והבהיר כי ישראל תמשיך לפעול למענם.

"אני אעשה כל מה שצריך כדי להגן על אחינו, על האחים שלכם ואחים שלנו. לא ניתן לטבח, צריך להחזיר אותם גם לבתיהם, יש עוד עבודה לעשות, אני לא יכול לספר הכל. אבל ההתחייבות הזאת באה מעומק הנפש", הצהיר נתניהו.

הטבח בדרוזים התרחש ביולי 2025, במהלך עימותים אלימים במחוז א-סווידא שבדרום סוריה, בין כוחות המשטר הסורי ושבטים בדואים לבין חמושים דרוזים.

העימותים החלו בעקבות תקיפת סוחר דרוזי בכביש דמשק-א-סווידא ב-11 ביולי, והתפתחו במהירות למעגל של חטיפות נקמה ולקרבות בין הצדדים.

בהמשך נכנסו כוחות המשטר הסורי, בראשות הנשיא אחמד א-שרע, למערכה. במהלך הלחימה דווח על מעשי טבח קשים באזרחים דרוזים, לרבות הוצאות להורג, עינויים ומעשי התעללות. על פי דיווחים שפורסמו, לפחות 298 אזרחים נהרגו במעשי הטבח.

במהלך האירועים ביצעה ישראל תקיפות אוויריות נגד כוחות המשטר הסורי, במטרה להגן על האוכלוסייה הדרוזית ולהסיר את האיום מעל האזור.

האירועים עוררו סערה גם בקרב העדה הדרוזית בישראל. מאות דרוזים חצו את גבול ישראל-סוריה במטרה לסייע לאחיהם שנמצאו תחת מתקפה.