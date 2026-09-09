החגים כבר ממש כאן ועל ההיערכות בקהילות יהודיות במדינות אירופה שוחחנו עם ראובן רנרט, יו"ר הפדרציה הציונית באוסטריה וחבר ועד המזרחי שם, על רקע האזהרות הביטחוניות וגל האנטישמיות השוטף את היבשת.

"אנחנו רואים ושומעים את מה שקורה ברחובות, אנחנו לא מקלים ראש, אבל לא מתנצלים על קיומנו כיהודים ובתי הכנסת שלנו יהיו מלאים בחגים", משוכנע רנרט וקובע: "את מהות החג לא ייקחו מאיתנו".

לשאלתנו אודות ההיערכות הביטחונית לקראת החגים, נזהר רנרט ואומר: "על ביטחון לא מדברים בתקשורת אלא מיישמים בשטח". עם זאת ציין כי "הקהילה פועלת באחריות ובתיאום עם הרשויות הרלוונטיות. המטרה היא שכל משפחה תיכנס לבתי הכנסת בביטחון ובכבוד". לדבריו, לקהילה באוסטריה יש בהחלט אוזן קשבת לצרכיה אצל מקבלי ההחלטות והגורמים הרלוונטיים הרשמיים.

עוד שאלנו אם לקהילה באוסטריה קשר רציף עם קהילות אחרות ברחבי אירופה, ורנרט משיב בחיוב ומספר על קשר שנשמר עם הקהילות האחרות בסוגיות שונות, שכן גם אם קיימים הבדלים בין מקום אחד למקום אחר, הבעיות שעימן מתמודדות הקהילות לא פעם דומות. ההבדלים נובעים מסוגיות ביטחון ולעיתים גם מפוליטיקה מקומית, אך בראייה הכוללת מדובר בבעיות דומות שמאפשרות התמודדות משותפת, "בכל מקום שאפשר להתקדם יחד, אנחנו פועלים יחד".

בדבריו מציין רנרט את הסולידריות העמוקה של הקהילה בווינה עם ישראל, את הקשר העמוק שלה לישראל, קשר שכולל גם בני משפחה שעלו לישראל וחיים בה. לטעמו "ככל שהלחץ עולה, גם הסולידריות שלנו עם ישראל עולה. התשובה שלנו היא לא להסתתר אלא להוסיף גאווה יהודית וסולידריות עם ישראל. אנחנו לא מסתירים את עצמנו".

על תופעות אנטישמיות מספר רנרט כי אירועים שכאלה תמיד ישנם, גם אם לא ברמה היומיומית. בקהילה שלו קיים מרכז שאליו מגיע כל המידע על אירועים שכאלה, ומהנתונים הללו ניתן ללמוד על עלייה משמעותית בהיקף התופעה בתקופה האחרונה.

"מאז השבעה באוקטובר המצב השתנה לגמרי. אנחנו רואים את זה. יש לנו כאן קהילה חרדית חסידית, ובניגוד למקומות אחרים באירופה, כאן מזהים את היהודים לפי הלבוש ולא לפי שרשרת עם מגן דוד, ולכן יש אצלנו הרבה יותר מקרים. לא הגענו לרמה של אירועים כמו בלונדון, פריז או ברלין, אבל אנחנו בהחלט מרגישים שהמצב הרבה פחות נוח ממה שהיה קודם".

האירועים שאותם חווים חברים בקהילה שלו כוללים סטיקרים ופוסטרים בגנותה של ישראל וקריאות לשחרור פלשתין, צעקות על יהודים ו"לפעמים גם מקרים פיזיים". רנרט מדגיש: "זה לא יומיומי, אבל צריכים להיזהר, ואנחנו מתארגנים ופועלים בכל היכולת שלנו כדי להגן ולמנוע מקרים כאלה".