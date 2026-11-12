"בגלצ סתמו לי את הפה": יעקב ברדוגו לא דופק חשבון

חבר הכנסת הטרי מטעם הליכוד, יעקב ברדוגו, סימן בריאיון לערוץ i24 את התפקיד שאליו הוא שואף להגיע בממשלה: שר האוצר.

לצד שאיפותיו הפוליטיות, התייחס ברדוגו לעימותים שניהל עם מערכת התקשורת, להדחתו מגלי צה"ל וליחסו ליו"ר כחול לבן בני גנץ.

בפתח הריאיון נשאל ברדוגו אם הוא רואה בעצמו אדם כוחני. הוא דחה את התיאור והציג את עצמו כאדם עדין, בניגוד לתדמית הציבורית שנוצרה לו.

כשנשאל איזה תיק היה רוצה לקבל בממשלה, השיב כי הוא מעוניין לכהן כשר האוצר, תפקיד שלדבריו הוא מהמרכזיים והמשמעותיים ביותר בממשלה.

חלק מרכזי בריאיון הוקדש להדחתו של ברדוגו מגלי צה"ל וליחס שקיבל, לדבריו, מצד אנשי תקשורת לאורך השנים.

ברדוגו הבהיר כי הוא אינו רואה באירוע ניסיון להשתיק אותו באופן אישי, אלא ניסיון להשתיק את הציבור שאת עמדותיו הוא מבקש לייצג. לדבריו, במשך שנים התעלמו כלי תקשורת מרכזיים, ובהם חדשות 12, מקולות של ציבור רחב שלא זכה לייצוג הולם בשיח התקשורתי.

כשנשאל אם הרקע המזרחי שלו היה גורם ביחס שקיבל, לא הציג זאת כסיבה המרכזית, אך הבהיר כי הוא חש שלא התקבל בברכה בקרב גורמים בתחנה.

ברדוגו נשאל גם אם לדעתו יש אנשי תקשורת החוששים ממנו. הוא העריך כי ייתכן שכן, והסביר כי הוא אינו חושש להתעמת עם מוקדי כוח ולהציג בפניהם ביקורת נוקבת.