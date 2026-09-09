ח"כ אוהד טל

מפלגת הציונות הדתית הגישה אמש את רשימתה לכנסת ה-26, לאחר האיחוד עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין. בעקבות החיבורים והשריונים נדחק ח"כ אוהד טל למקום ה-12 ברשימה, שאינו נחשב בשלב זה למקום ריאלי.

בשיחה עם ערוץ 7 התייחס טל למיקומו החדש והודה כי מדובר מבחינתו בהתפתחות לא פשוטה. "אני אומר באמת באופן אישי, אלה לא רגעים קלים עבורי", אמר.

"רצתי בפריימריז, זכיתי לקבל את אמון חברי מרכז המפלגה ולהגיע למקום הרביעי, ובסופו של דבר, בגלל החיבורים והשריונים, הגעתי למקום 12. אבל כרגע אנחנו לא עסוקים בעניין האישי של כל אחד מאיתנו", הוסיף טל.

לדבריו, המטרה הפוליטית הרחבה גוברת כעת על השיקולים האישיים: "יש פה משימה שהיא גדולה הרבה יותר מכל אחד מאיתנו, עתידו של המחנה הלאומי, ועוד יותר מכך עתידה של מדינת ישראל והבטחת ביטחונה. לכן שמנו כל שיקול אישי בצד, רצים ביחד במטרה להרחיב את השורות ולוודא שאנחנו נביא את מקסימום הסיכוי לניצחון המחנה הלאומי".

טל התייחס גם לאיחוד עם מפלגת זהות ושיבח את פייגלין על ההחלטה לחבור לציונות הדתית, "הגשנו את הרשימה של מפלגת הציונות הדתית לכנסת ה-26, רשימה מאוחדת יחד עם מפלגת זהות של משה פייגלין. זו באמת הזדמנות לומר למשה פייגלין תודה על התנהלות אחראית, מתוך הבנת כובד האחריות, כדי לא לבזבז כוחות למחנה הלאומי".

מנגד, טל מתח ביקורת על גורמים אחרים בימין שבחרו שלא להצטרף למהלך: "צר לי שיש כאלה שמתיימרים להיות במחנה הלאומי, שלא מבינים את גודל השעה ואת כובד האחריות ובחרו להתנהל באופן קצת אחר מאיתנו".

בהמשך נשאל טל על התנהלותו של תא"ל במיל' עופר וינטר, וביקר בחריפות את החלטתו שלא להצטרף לחיבור פוליטי רחב: "ההתנהלות שלו, אני חייב לומר, מאכזבת מאוד. אני כאזרח צפיתי בראיונות שלו בשבוע האחרון והתאכזבתי. שום בשורה לא הייתה שם, שום אמירה ערכית, רצינית וברורה. גיבוב של סיסמאות, בעיניי, מאכזב מאוד".

לדבריו, גם דחיית ההצעות שקיבל וינטר מעוררת אצלו תהיות: "הבחירה שלו שלא להצטרף לגוש אחד, בטח אל מול ההצעות שהוא קיבל עם הבטחה לארבעה חברי כנסת, מעוררת בעיניי חשש גדול לגבי שיקול הדעת שלו והאחריות שלו כלפי המשימות שמונחות כרגע על הכף".

כאשר נטען בפניו כי וינטר עשוי להביא לקלפי מצביעים שלא היו מצביעים למפלגות המחנה הלאומי, השיב טל כי ניתן היה לעשות זאת גם במסגרת בלוק טכני: "בחיבור של בלוק טכני, כשכל מפלגה רצה עם המועמדים שלה, עם הקמפיין שלה ועם האנשים שלה, כל אחד יכול היה להביא את הציבור שהוא חושב שהוא יכול להביא. בסופו של דבר האחד ועוד אחד ועוד אחד היה שווה יותר משלוש. לצערי הוא בחר לא להתנהל באופן הזה".

טל נשאל על הניסיון של מפלגות שונות לשלב ברשימותיהן נציגים המזוהים עם הציונות הדתית, וטען כי הדבר מעיד על תרומתו של הציבור הדתי-לאומי למדינה: "זה מגזר שמוביל עשייה אדירה בכל התחומים. בוודאי הוביל בשנים האחרונות בביטחון מדינת ישראל, בשירות המילואים, בכלכלה ובתיקון מערכת המשפט. כל כך הרבה נושאים. זה ציבור שהוא מלח הארץ ולכן כולם שואפים לייצג אותו".

עם זאת, לדבריו, "אין מפלגה שבסופו של דבר באמת עומדת ומייצגת את הציבור הזה בכל הערכים שלו כמו מפלגת הציונות הדתית".

לקראת מערכת הבחירות נשאל טל גם על האפשרות שראש הממשלה בנימין נתניהו והליכוד יפעלו להעברת קולות מהציונות הדתית אל הליכוד, כפי שקרה במערכות בחירות קודמות.

"אני חושב שזה בסוף תלוי באזרחי מדינת ישראל", השיב. "אם אזרחי מדינת ישראל רוצים שאת המהפכה שהתחלנו והובלנו בארבע השנים האחרונות - בהתיישבות, בביטחון, בתיקון מערכת המשפט ובכלכלה - נמשיך, הציונות הדתית חייבת להיות גדולה, חזקה ודומיננטית בממשלה הבאה".

לסיום התייחס טל להצטרפות אנשי "דור הניצחון" למפלגה. "אנחנו רואים את מפקדי השטח של דור הניצחון מצטרפים למפלגה שהובילה את הקריאה ואת החתירה לניצחון בתוך הקבינט ובתוך הממשלה", אמר, לדבריו, "שילוב הכוחות הזה, אין לי שום ספק, יבטיח שתושבי מרכז הארץ לא יצטרכו לסבול את אותן זוועות".