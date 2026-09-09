בצה"ל מזהים שינוי מדאיג בהתנהלות חמאס ברצועת עזה. גורמי ביטחון מאשרים כי ארגון הטרור פועל להוציא אמצעי לחימה ממחסניו ולבסס מחדש את שליטתו הצבאית ברצועה, בניגוד להתחייבויות שניתנו במסגרת הסכם הפסקת האש.

לפי הדיווח ב-N12 בתקופה האחרונה מחבלי חמאס מגיעים למחסני אמל"ח, מוציאים מהם כלי נשק ומשתמשים בהם לצורך שמירה, אבטחה והידוק השליטה בשטחי הרצועה שבשליטתם. במחסנים מאוחסנים כלי נשק קלים, ציוד לחימה ורקטות.

בתגובה להתפתחויות, תקף אתמול צה"ל, בהכוונת שב"כ, שלושה מחסני אמצעי לחימה שבהם אוחסנו עשרות כלי נשק. בנוסף הושמד בור שיגור ששימש בעבר לירי רקטות לעבר ישראל.

במהלך השבוע האחרון ביצע פיקוד הדרום 16 תקיפות ממוקדות נגד תשתיות ושדרת הפיקוד של חמאס. בתקיפות חוסלו 14 מחבלים, בהם חמישה מפקדי פלוגות וארבעה מפקדי מחלקות.

במערכת הביטחון מזהים גם עלייה במוטיבציה של חמאס להתעמת עם כוחות צה"ל. בין הסימנים לכך נמנים הפרחת עפיפונים, ירי לעבר כוחות צה"ל לאורך "הקו הצהוב" והפעלת מטעני חבלה נגד כלים הנדסיים.