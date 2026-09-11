הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, העביר היום מסר תקיף לחיזבאללה ולאיראן מביקורו בגזרת הצפון, שעות לאחר שכוחות צה"ל השלימו את השמדת אחת מתשתיות הטרור המשמעותיות ביותר שהקים הארגון בלבנון.

במהלך ביקורו במרחב אוגדה 36, יחד עם מפקד פיקוד הצפון האלוף רפי מילוא ומפקד האוגדה תת-אלוף יפתח נורקין, חשף זמיר כי הלילה הושמדו התשתיות התת-קרקעיות ברכס עלי טאהר - מתחם ששימש, לדבריו, כתשתית הפיקוד, השליטה והלחימה המרכזית של חיזבאללה.

"הלילה השמדנו את תשתיות הטרור התת-קרקעיות ברכס עלי טאהר, בהמשך לנטרול רשת המנהרות ברכס הבופור", אמר הרמטכ"ל. "מדובר בחלק ממערך עצום שנחפר במשך שנים בהשקעה אדירה ונבנה בסיוע איראני. בתוך האתרים איתרו כוחותינו אמצעי לחימה מתקדמים מתוצרת איראן, שיועדו לפגיעה בכוחות צה"ל וביישובי הצפון".

זמיר הדגיש כי חיזבאללה הוא שבחר לפתוח את החזית הצפונית לאחר מתקפת 7 באוקטובר, והאשים את הארגון כי הוא "נלחם והורס את לבנון בשליחות המשטר האיראני". לדבריו, כל כפר שבו מוקמות תשתיות טרור הופך את עצמו ליעד צבאי. "ראינו מה קרה בקנטרה, במג'דל זון וברכס עלי טאהר - כפרים שלמים נפגעו משום שמתחת לבתי האזרחים נבנתה עיר טרור תת-קרקעית".

הרמטכ"ל הבהיר כי ישראל לא תאפשר לחיזבאללה לשקם את יכולותיו. "נגן על יישובינו בכל מחיר. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צה"ל המגינים עליהם תיענה באופן מיידי ועוצמתי. הקו הצהוב נשאר בשליטתנו המלאה וללא שינוי".

לדבריו, המשימה שהוטלה על הכוחות הייתה להשלים את השמדת תשתיות הטרור עד ערב ראש השנה - יעד שהושג לאחר הפעלת כלל יכולות צה"ל, מהמודיעין ועד חיל האוויר, לצד הכוחות הקרקעיים והלוגיסטיים.

זמיר שיבח במיוחד את לוחמי חטיבת הקומנדו, יחידות אגוז, מגלן ויהל"ם, לצד חטיבת גולני, חטיבה 7 וכוחות נוספים שפעלו בעומק המתחמים התת-קרקעיים. "כוחותינו עמדו במשימה בזכות עוז רוחם, נחישותם ודבקותם במטרה", אמר.

את דבריו חתם במסר לקראת השנה החדשה: "עם כניסתה של השנה החדשה, צה"ל כולו עומד על משמר ארצנו - מהרמטכ"ל ועד אחרון החיילים, במוצבי החזית, במפקדות ובחמ"לים. שתהא זו שנה של ביצור ביטחוננו, שנה של ניצחון בכלל החזיתות. זכות כבירה היא לנו להיות מגיני העם והארץ".