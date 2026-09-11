שר הביטחון: גבורה עילאית ותעוזה, מוכנים וערוכים להמשך המערכה נטע דבח, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם בצהריים (שישי) הצהרה לאחר השלמת השמדת מנהרות הטרור ברכס עלי טאהר.

"צה"ל פוצץ את מנהרות עלי טאהר, אותן מנהרות ברכס שהיווה מעוז קדמי חזק מאוד של החיזבאללה, שנבנה בגיבוי ומימון איראני במשך 15 השנים האחרונות, כדי לשמש מקפצה לכיבוש הגליל ולפגיעה בחיילי צה"ל ולהגנה על כל העיר נבטיה ומרחב נבטיה. שאלו אם נעשה את זה? התשובה היא כן, עשינו את זה. הטלנו איפול כבד, החיילים נלחמו בגבורה ובתנאים קשים", אמר כ"ץ.

הוא הוסיף "לא הכול ניתן לספר, חיסלו את האויב והשמידו את המנהרות. הבטחנו הגנה לתושבי הצפון וקיימנו. הנחינו את צה"ל עם תחילת המערכה לתמרן לתוך לבנון, עד קו הנ"ט, כדי להסיר איומי פשיטה וירי בכינון ישיר מעל היישובים שלנו. צה"ל עשה את זה בגבורה עילאית, בתעוזה והשלים את המשימה. יש היום אזור ביטחון מקו החוף במערב עד הבופור ועד מבואות החרמון במזרח".

לדבריו "צה"ל נמצא בשטח, מפוצץ את כל המנהרות והורס את כל הבתים ששימשו כמעוזים ומוצבים של החיזבאללה בשטח. היינו צריכים להשלים את הנקודה האחרונה, המנהרות ברכס עלי טאהר, שהיו מלאות בתחמושת, בכלים מאיימים, הנה התותח הזה שאנחנו רואים כאן מאחורה, היווה איום על כלי הטיס שלנו, יש כאן תערוכה שמראה איזה נשק היה שם כדי לאיים על הגליל ולפגוע בחיילים".

שר הביטחון הדגיש כי "עכשיו יש אזור ביטחון חזק כפי שלא היה מעולם, שמגן על היישובים מתקיפה, מירי בכינון ישיר ומאפשר לנו לשלוט ולאיים על החיזבאללה בעומק השטח. אנחנו מוכנים וערוכים להמשך המערכה, להמשך הפגיעה בחיזבאללה ובמקומות נוספים".